Caldea manté obert l’spa Adults Only fins al juliol per l’aturada anual de manteniment dels espais Classic i Plus

El centre termolúdic Caldea mantindrà obert únicament l’spa Adults Only entre el 7 d’abril i el 2 de juliol, coincidint amb l’aturada anual de manteniment que afectarà els espais Classic i Plus.
Durant aquest període, els usuaris podran accedir al centre a través de la modalitat Essential, restringida a majors de 16 anys, que dona accés exclusiu a la zona Adults Only. Aquesta àrea concentra l’activitat habitual mentre duren els treballs tècnics a la resta d’instal·lacions.
Pel que fa als horaris, l’spa obrirà de dilluns a dijous de 8.00 a 21.00 hores —amb tancament anticipat els dimarts a les 15.00 hores— i els divendres fins a les 22.00 hores. Els dissabtes l’horari serà de 9.30 a 22.00 hores i els diumenges de 9.30 a 21.00 hores.
De manera excepcional, s’autoritzarà l’accés a famílies amb infants a partir de 8 anys en tres dates concretes: els diumenges 26 d’abril, 10 de maig i 14 de juny, en horari de tarda (de 15.00 a 19.00 hores).
A més de l’oferta termal, l’entrada inclou la participació en diverses activitats dirigides vinculades al benestar. Entre aquestes, hi ha sessions de so amb bols tibetans, tallers de preparació de begudes naturals, tractaments d’exfoliació i sessions de mindfulness. També s’han programat activitats específiques com ‘Flueix’, centrada en la relaxació amb música i aigua, amb sessions els caps de setmana. Cal recordar que totes les activitats requereixen reserva prèvia.