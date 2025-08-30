Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • El preu dels carburant a una gasolinera de la Seu d'Urgell. | ANA
Agències
Nova tendència

Cada cop més andorrans baixen a la Seu no només a comprar, sinó també a omplir el dipòsit per estalviar

Tot i que la diferència pot semblar mínima, alguns residents asseguren que, si sumen compres i carburant, l’estalvi al final de mes és significatiu

Baixar a la Seu d’Urgell a comprar s’està tornant un clàssic entre els andorrans. Si amb l’aparició de nous supermercats a la capital de l’Alt Urgell ja va seduir els residents a desplaçar-s’hi per anar-hi a comprar, ara sembla que està passant un fenomen semblant amb la gasolina. No fa gaire que un d’aquests supermercats ha obert també una gasolinera i de vehicles andorrans ja se n’hi comencen a veure.

El preu de la gasolina sense plom 95 octans a la capital és d’1,296 euros/litre de mitjana, en data 28 d’agost del 2025. El preu més alt a la parròquia d’Andorra la Vella d’aquest carburant és d’1,301 €/l, mentre que el valor més baix és d’1,269 €/l, segons la pàgina web del Govern de Preus Carburants. En canvi, a la nova gasolinera Esclat Oil de la Seu d’Urgell, amb la targeta client, el preu és d’1,259 euros al litre, en data 27 d’agost. En cas de no disposar de la targeta de fidelització, el preu ja és una mica més elevat, concretament d’1,309.

La mitjana del preu del Gasoil A a Andorra la Vella és d’1,199 €/l. El preu més alt a la capital se situa en 1,218 €/l, mentre que el més econòmic és d’1,179 €/l, segons el portal de l’executiu. En canvi, a l’estació de l’Esclat Oil, el preu amb la targeta client, és d’1,169.

A més, cal tenir en compte que en el cas dels hidrocarburs no s’inclouen en el tax free. És a dir, no hi ha devolució de l’IVA com sí que es permet amb els productes alimentaris.

Aquesta comparació de preus ha provocat que algunes persones del país vagin a repostar a la Seu d’Urgell. “Baixo cada setmana a comprar i a posar gasolina, estic jubilat i cada euro conta”, explica en Joan, un resident de 80 anys. “Un cop al mes carrego el carro i ara també el dipòsit, m’estalvio 15 o 20 euros”, destaca la Dolors, de 56 anys.

