Campanya estival de prevenció

Bombers i Protecció Civil alerten del risc d’incendis forestals i demanen precaució per Sant Joan

Malgrat la primavera plujosa, l’abundància de combustible fi genera preocupació per la propagació ràpida del foc

Els Bombers d’Andorra i Protecció Civil han presentat aquest dimecres l’inici de la campanya d’estiu de prevenció d’incendis forestals, coincidint amb la proximitat de la revetlla de Sant Joan. El període de vigilància s’activarà oficialment aquest cap de setmana i s’allargarà fins després de la festivitat de Meritxell.

El sotsoficial i responsable de la Secció Forestal dels Bombers, Pere Pons, ha recordat que tot i que el perill d’incendis és present durant tot l’any, l’estiu és especialment crític: “Amb el canvi climàtic, els incendis forestals s’allarguen tot l’any, però és veritat que els mesos d’estiu, on les temperatures són més altes, hem d’estar especialment curosos.”

Pere Pons, durant durant l’inici de la campanya d’estiu de prevenció d’incendis forestals i recomanacions per Sant Joan. | El Periòdic / M.A.

Pons ha explicat que els efectius i mitjans del cos es mantenen estables, amb entre 18 i 20 bombers de guàrdia diàriament, repartits per tot el territori. A més, ha posat èmfasi en la importància de consultar diàriament el butlletí de perill d’incendis a través de www.incendis.ad, que classifica el risc en quatre nivells (de 0 a 3) i estableix accions preventives en funció del grau de perill.

Pel que fa a Sant Joan, el missatge és clar: prudència amb l’ús de petards i coets, especialment a prop de zones forestals. Pons ha detallat que està prohibit llançar pirotècnia a menys de 100-150 metres de qualsevol massa forestal, i ha demanat evitar-ho també prop de nuclis urbans, per prevenir possibles incendis. També ha recordat algunes normes bàsiques de seguretat: no guardar petards a les butxaques, no llançar-los contra persones ni edificis, i triar productes adequats a l’edat de cadascú. A més, ha recomanat retirar elements combustibles com tandals de les façanes i balcons per reduir el risc d’accidents.

Per part seva, Nadia Olm, cap d’Àrea de Prevenció i Sensibilització de Protecció Civil, ha anunciat la reactivació de la campanya ‘El foc no és un joc’, que aquest any manté el format basat en la intel·ligència artificial per mostrar de manera impactant els efectes potencials d’un incendi a cada parròquia. “Aquesta imatge no és real, però justament és artificial i no l’hem de fer real”, ha remarcat.

Olm també ha fet diverses recomanacions per a les sortides a la muntanya i l’ús de barbacoes als berenadors. Ha recordat que es pot consultar en línia l’estat d’aquests espais i si està permès fer foc: “Són consells de sentit comú, però molt importants per evitar ensurts, ja que una petita flama pot desencadenar un incendi.”

Nadia Olm, durant l’inici de la campanya d’estiu de prevenció d’incendis forestals i recomanacions per Sant Joan. | El Periòdic / M.A.

Quant a la previsió d’incendis, Pons ha assenyalat que la primavera plujosa ha fet créixer molta vegetació fina, que s’està assecant ràpidament amb les altes temperatures. Aquest combustible fi, segons ha advertit, és especialment perillós perquè “de seguida pren i de seguida corre”. Això pot derivar en incendis de propagació ràpida, sobretot si les properes setmanes no plou.

Finalment, Pons ha volgut recordar que combinar alcohol amb la manipulació de material pirotècnic incrementa el risc de manera significativa: “La capacitat d’estar alerta disminueix. És recomanable no beure o consumir el mínim d’alcohol quan s’utilitzen petards o coets.”