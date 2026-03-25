Betriu defensa les restriccions del POUP ordinenc per preservar el paisatge davant les queixes d’alguns propietaris

El cònsol menor d’Ordino, Eduard Betriu, ha defensat la preservació del paisatge de la parròquia davant les queixes d’alguns propietaris per les limitacions derivades del POUP modificat, assegurant que aquestes crítiques no representen la majoria: “Hi ha molts propietaris que estan d’acord, una majoria”. En aquest sentit, ha remarcat que el comú governa “per la majoria de la gent d’Ordino”, tot defensant que les mesures adoptades responen a la voluntat de mantenir l’equilibri entre el desenvolupament i la preservació del territori.
El cònsol menor també ha relativitzat l’abast de les protestes i ha apuntat que situacions similars s’han produït en altres parròquies sense el mateix ressò mediàtic. “Altres comuns han fet coses urbanitzables de sostre per parcel·la i tampoc ha tingut el mateix rebombori que ha tingut Ordino”, ha afirmat, tot indicant que la majoria de les corporacions comunals “estan en la mateixa línia”.
“Ordino ha de continuar sent una parròquia vinculada al paisatge, al patrimoni i al benestar” – Eduard Betriu
En relació amb les possibles accions legals dels propietaris, Betriu ha recordat que aquest tipus de modificacions urbanístiques sempre generen discrepàncies: “Quan s’ha tocat un pla d’urbanisme, sempre s’ha perdut o s’ha guanyat”. Així, ha emmarcat les queixes dins d’un context habitual en processos de regulació del sòl, reivindicant el paper del comú com a garant de l’interès general i la necessitat de legislar amb visió de futur. “No ens queda cap altre que pensar i legislar pel present i sobretot mirant-ho amb un futur a llarg termini”, ha assenyalat.
En aquest sentit, ha posat en valor el model de parròquia que s’ha construït al llarg dels anys, especialment des de la seva declaració com a reserva de la biosfera, i ha destacat la voluntat de mantenir Ordino com un territori vinculat “al paisatge, al patrimoni, al benestar, a la ramaderia i a l’agricultura”. Tanmateix, Betriu ha admès que l’ens comunal ordinenc està assumint un paper capdavanter en aquesta regulació, fet que comporta afrontar les primeres queixes, però ha advertit que situacions similars podrien reproduir-se en altres parròquies a mesura que avancin en la mateixa línia de limitació de la construcció.
Canillo aborda les queixes amb diàleg i possibles ajustos
Per la seva part, el Comú de Canillo està gestionant les queixes d’alguns veïns, referents al pla d’urbanisme canillenc, a través d’un procés de diàleg i escolta activa. L’acció ve donada després de rebre una carta signada per diversos residents de la parròquia. El cònsol major, Jordi Alcobé, ha explicat -després de la sessió de Consell de Comú d’aquest dimecres- que actualment es troben en una fase de reunions i converses per donar resposta a aquestes inquietuds.
“Estem reunint-nos amb totes les persones firmades d’aquesta carta que vulguin venir […] per entendre els neguits que puguin tenir”, ha assenyalat, tot destacant que sovint hi ha “manca d’informació” entre els veïns. En aquest sentit, ha remarcat que, una vegada reben les explicacions sobre el pla urbanístic, molts acaben entenent millor les mesures adoptades.
Així, Alcobé ha indicat que aquest procés encara està en marxa i que el comú vol esgotar aquesta fase de diàleg abans de plantejar qualsevol canvi. “Estem en aquesta fase encara d’acabar aquestes converses”, ha afirmat, obrint la porta també a introduir ajustos a partir de les aportacions recollides: “Aquestes aportacions les recollim de forma molt positiva” i algunes “s’analitzen per poder treballar una eventual, futura modificació”. En tot cas, ha puntualitzat que aquestes possibles modificacions encara no estan definides.