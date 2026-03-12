Baró fixa l’estiu com a nova data per traslladar el text de la despenalització de l’avortament al Consell General

El debat sobre la despenalització de l’avortament ha centrat part de la sessió d’aquest dijous al Consell General, on el ministre d’Educació i Relacions Institucionals, Ladislau Baró, ha apuntat que el text normatiu podria arribar a la cambra abans de l’estiu.
Baró ha admès que el calendari encara no es pot concretar, ja que no depèn només del Govern, però ha indicat que la voluntat és avançar en el disseny del model normatiu. “El calendari ens agradaria donar-lo tancat, però no podem donar la concreció, però esperem que abans de l’estiu pugui haver dissenyat el model normatiu”, ha afirmat.
“El calendari ens agradaria donar-lo tancat, però no podem donar la concreció” – Ladislau Baró
El ministre ha reiterat que la majoria parlamentària és favorable a despenalitzar la dona. “Per part de la majoria sí que estem a favor de despenalitzar la dona”, ha assegurat. Tot i això, ha remarcat que el procés s’ha de fer preservant el model institucional del país i avançant de manera gradual. “No podem assegurar preservar el model institucional i a la vegada avançar gradualment i sempre podent satisfer”, ha indicat.
Baró també ha insistit que el procés es desenvolupa en paral·lel al diàleg amb la Santa Seu, tenint en compte la configuració institucional d’Andorra. “Tenim la Constitució que tenim, un dels coprínceps prové de l’Església i defensa el dret a la vida”, ha recordat, tot assegurant que es continuarà treballant amb aquest diàleg per intentar assolir un acord.
“En cap cas es va voler comparar l’avortament amb cap altre tractament mèdic” – Imma Tor
El posicionament del grup demòcrata arriba després de les declaracions fetes fa uns mesos pel copríncep episcopal sortint, Joan-Enric Vives, que va assegurar que una eventual despenalització podria ser aprovada només per un dels coprínceps i que el Govern ja ho sabia. Baró va admetre aquestes afirmacions i va remarcar que per a Demòcrates “prima sempre l’equilibri constitucional d’Andorra”.
Durant el debat, la presidenta del grup parlamentari Socialdemòcrata, Sussana Vela, ha demanat al Govern si podia precisar quan es presentarà el text de despenalització. També ha plantejat si el caràcter penal de la interrupció de l’embaràs introdueix un element diferencial respecte d’altres tractaments mèdics.
“Parlem molt de la despenalització de la dona i de mantenir la situació institucional” – Núria Segués
La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha reconegut que “evidentment el caràcter penal fa que hi hagi aquesta diferència”, però ha insistit que això no implica que s’hagi fet cap paral·lelisme amb altres tractaments mèdics.
En la mateixa línia, la presidenta suplent del grup parlamentari Concòrdia, Núria Segués, ha preguntat si el Govern està treballant en el reemborsament de les interrupcions de l’embaràs realitzades a l’estranger. Baró ha explicat que la voluntat és continuar avançant en la despenalització mentre es manté el diàleg amb la Santa Seu i les diferents institucions.
La sessió també ha inclòs un intercanvi entre el Govern i el grup socialdemòcrata arran de les declaracions fetes per la delegació andorrana davant del Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides.
“El comitè ja havia manifestat que el fet que la dona s’hagués de desplaçar és una vulneració” – Sussana Vela
Vela ha considerat que la comparació feta pel cap de delegació andorrà “constata la posició d’Andorra sobre l’avortament” i ha recordat que el comitè ja havia manifestat que el fet que les dones s’hagin de desplaçar fora del país per interrompre l’embaràs “és una vulneració”. També ha qualificat les paraules de l’ambaixador de “desafortunades”, assegurant que sí que es va fer una comparació amb altres tractaments mèdics.
Tor ha defensat que la intervenció andorrana es va descontextualitzar. Segons ha explicat, el cap de delegació va posar de relleu que es tracta d’un tema “molt delicat” i que “en cap cas es va voler comparar l’avortament amb cap altre tractament mèdic”. També ha recordat que, en el cas de les declaracions de l’expert Mingorance, es van enviar les correccions pertinents i es van rectificar.