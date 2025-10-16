Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • El secretari d’Estat d’Educació, Josep Anton Bardina, amb membres d'altres països. | Govern d'Andorra
Educació

Bardina defensa que el sistema educatiu andorrà garanteix “un enfoc flexible a les necessitats dels alumnes”

Ho ha assegurat en la conferència anual de l’Observatori de l’ensenyament de la història a Europa que té lloc a Estrasburg

El secretari d’Estat d’Educació, Josep Anton Bardina, ha defensat que el sistema educatiu andorrà garanteix “un enfocament flexible i adaptable a les necessitats dels alumnes, posant l’accent en la diversitat dels recursos educatius”. Ho ha fet durant la seva intervenció en la 5a Conferència anual de l’Observatori de l’ensenyament de la història a Europa que té lloc a Estrasburg entre ahir i avui. A més, ha destacat que els professors tenen una gran llibertat per triar els suports pedagògics més adequats als seus mètodes d’ensenyament, fet que permet “una major personalització de l’aprenentatge sense recolzar-se en llibres de text estandarditzats”.

En el seu discurs, el secretari d’Estat també ha destacat la importància que té l’ensenyament de la història en la transmissió dels valors democràtics. “Permet comprendre les arrels de les nostres institucions, alimentar la memòria col·lectiva i equipar les noves generacions per exercir plenament la seva ciutadania”, ha ressaltat. Així mateix, ha fet referència al nou pacte democràtic per a Europa, proposat pel Secretari General del Consell d’Europa, el qual pretén reafirmar l’adherència als valors comuns, enfortir la confiança en les institucions i renovar la participació ciutadana.

‘La història a qualsevol preu’ és el títol de la conferència anual que ha abordat el paper de l’economia al llarg de la història i que l’estudi de les crisis econòmiques és particularment essencial per comprendre com les societats mostren resiliència i capacitat d’adaptació en períodes de col·lapse financer. La cita ha reunit a més de 250 persones, entre els quals estudiants d’història, professors universitaris, investigadors i polítics per debatre de l’ensenyament de les crisis econòmiques al llarg de la història.

El secretari d’Estat d’Educació, Josep Anton Bardina, durant la seva intervenció. | Govern d’Andorra
