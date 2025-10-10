Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • La degana del Col·legi d’Advocats, Sònia Baixench, durant la cerimònia de la toga d'aquest divendres. | RTVA
El Periòdic d'Andorra
Mal ús del servei per part d’alguns ciutadans

Baixench proposa que els nous advocats participin en el torn d’ofici alhora que reclama el dret a la desconnexió digital

La degana del Col·legi d’Advocats constata les dificultats en la digitalització de la Justícia i defensa una retribució justa per a la professió

La degana del Col·legi d’Advocats, Sònia Baixench, ha proposat aquest divendres que els nous col·legiats participin de manera obligatòria en el torn d’ofici, el servei que garanteix assistència jurídica a les persones sense recursos. La iniciativa s’ha plantejat en el marc de la cerimònia de la toga, celebrada al Centre de Congressos d’Andorra la Vella, durant la commemoració del dia del patró del col·lectiu i en la qual s’han nomenat els nous advocats del Col·legi.

En el seu discurs, segons informa Ràdio i Televisió d’Andorra (RTVA), Baixench ha explicat que l’objectiu és reforçar el torn d’ofici, que en els darrers temps “ha tingut baixes, entre altres coses, pel mal ús del servei per part d’alguns ciutadans”. En aquest sentit, ha anunciat que la junta proposa que “el torn sigui obligatori durant un termini a convenir per als nous col·legiats, quan compleixin les condicions”, tot defensant que l’Estat hauria de retribuir al Col·legi la gestió del torn de guàrdies i oficis, que actualment “suporta el Col·legi amb les quotes dels afiliats”.

La digitalització no ha permès, com esperàvem, l’agilització dels procediments ni un millor funcionament de l’administració de la Justícia”

La degana ha aprofitat la jornada per denunciar les dificultats en la digitalització de la Justícia, un procés en vigor des del mes de febrer. Així, ha assegurat que “la Llei de la digitalització de la Justícia va entrar en vigor el febrer i constatem les dificultats d’adaptació del programa al procediment andorrà”, afegint que “les incidències són freqüents i de difícil solució, amb un programa rígid i amb poques opcions de millora”. Segons Baixench, la digitalització “no ha permès, com esperàvem, l’agilització dels procediments ni un millor funcionament de l’administració de Justícia”.

En aquest context, ha informat que el Col·legi ha presentat a la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, i als grups parlamentaris una proposta de reforma de la Llei qualificada de la Justícia que inclou la creació del dret a la desconnexió digital, amb l’objectiu de “garantir el temps de descans, permisos i vacances dels advocats”.

Comparteix
Notícies relacionades
Macron ajorna la visita al Principat prevista per a la setmana vinent per la tensió política que atravessa França
Robert Mauri situa la visita de Macron entre el març i l’abril de l’any vinent, coincidint amb el període primaveral
Marsol entén la cancel·lació de Macron i confia que es pugui reprogramar el desplaçament per a més endavant

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat, Successos
La família del resident mort en un accident a Oliola reclama una resposta ferma i transparència en la investigació
  • Societat
Marsol presenta el Pla d’Innovació amb una inversió inicial de cinc milions i CATSA com a eix central del nou model
  • Societat
Mas posa l’accent en la visibilització de la salut mental durant la jornada mundial dedicada al seu reconeixement
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
Escaldes-Engordany inicia el concurs públic per reformar i redistribuir les instal·lacions de l’actual Espai Jovent
  • Parròquies, Política
Nazzaro defensa la transparència de l’ens comunal i assegura que la Casa Pairal “guanya serveis i hores d’atenció”
  • Parròquies, Política
El Centre de Congressos torna a patir filtracions i la minoria de la capital lamenta que se’ls amagui informació
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu