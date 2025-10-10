Baixench proposa que els nous advocats participin en el torn d’ofici alhora que reclama el dret a la desconnexió digital

La degana del Col·legi d’Advocats, Sònia Baixench, ha proposat aquest divendres que els nous col·legiats participin de manera obligatòria en el torn d’ofici, el servei que garanteix assistència jurídica a les persones sense recursos. La iniciativa s’ha plantejat en el marc de la cerimònia de la toga, celebrada al Centre de Congressos d’Andorra la Vella, durant la commemoració del dia del patró del col·lectiu i en la qual s’han nomenat els nous advocats del Col·legi.
En el seu discurs, segons informa Ràdio i Televisió d’Andorra (RTVA), Baixench ha explicat que l’objectiu és reforçar el torn d’ofici, que en els darrers temps “ha tingut baixes, entre altres coses, pel mal ús del servei per part d’alguns ciutadans”. En aquest sentit, ha anunciat que la junta proposa que “el torn sigui obligatori durant un termini a convenir per als nous col·legiats, quan compleixin les condicions”, tot defensant que l’Estat hauria de retribuir al Col·legi la gestió del torn de guàrdies i oficis, que actualment “suporta el Col·legi amb les quotes dels afiliats”.
“La digitalització no ha permès, com esperàvem, l’agilització dels procediments ni un millor funcionament de l’administració de la Justícia”
La degana ha aprofitat la jornada per denunciar les dificultats en la digitalització de la Justícia, un procés en vigor des del mes de febrer. Així, ha assegurat que “la Llei de la digitalització de la Justícia va entrar en vigor el febrer i constatem les dificultats d’adaptació del programa al procediment andorrà”, afegint que “les incidències són freqüents i de difícil solució, amb un programa rígid i amb poques opcions de millora”. Segons Baixench, la digitalització “no ha permès, com esperàvem, l’agilització dels procediments ni un millor funcionament de l’administració de Justícia”.
En aquest context, ha informat que el Col·legi ha presentat a la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, i als grups parlamentaris una proposta de reforma de la Llei qualificada de la Justícia que inclou la creació del dret a la desconnexió digital, amb l’objectiu de “garantir el temps de descans, permisos i vacances dels advocats”.