Previsió climatològica

Avís groc per tempesta i ràfegues de vent que enfosquen el dissabte de Setmana Santa

El pas d'un front fred deixarà alguna activitat elèctrica i precipitacions més intenses de cara al migdia, mentre que demà no s'espera pluja

El servei meteorològic ha activat l’avís groc a primera hora d’aquest matí a causa de les intenses precipitacions que es produiran durant el migdia d’aquest dissabte i també a primera hora d’aquesta tarda marcada per la Setmana Santa. Segons informa el servei, els ruixats poden anar acompanyats de fenòmens tempestuosos i forts vents. Per la seva banda, la cota de neu baixarà dels 2.200 metres del matí als 1.500 metres de cara a la tarda.

El pas d'un front fred facilitarà la convecció de l'aire i deixarà activitat elèctrica🌩️i precipitacions🌧️més intenses al migdia #avís_groc . Demà tindrem algunes clarianes, però predominaran als núvols baixos als cims🏔️, sense esperar precipitacions pic.twitter.com/9TAU2ChDVi — Servei Meteo d'Andorra (@MeteoAnd_OECC) April 19, 2025

A més, es fa saber que les temperatures d’aquest dissabte al matí només han estat negatives per damunt dels 2.500 metres, però que aniran a la baixa segons transcorri el dia. El servei també ha traslladat que aquesta nit glaçarà per sobre dels 1.500 metres “per continuar deixant temperatures més baixes del normal” i la previsió per diumenge és d’algunes clarianes, però amb el predomini dels núvols baixos als cims, sense previsió de pluja.

Val a dir que davant l’avís groc, Protecció Civil recomana un conjunt de consells de cara a les tempestes que es poden produir. De manera que demana retirar els objectes dels balcons i terrasses que puguin caure a la via per l’efecte del vent, així com reduir l’activitat a l’aire lliure, buscar refugi si llampega, evitar objectes metàl·lics i reduir en la mesura del possible les sortides dels col·lectius vulnerables.