Meteorologia

Avís groc per ràfegues de vent de fins a 90 km/h i neu al nord del país aquest cap de setmana

El Servei Meteorològic preveu vent intens fins diumenge al migdia i acumulacions de neu dissabte a les zones més altes

El Servei Meteorològic d’Andorra ha emès un avís groc per vent intens que afectarà el conjunt del país durant el cap de setmana, amb especial incidència fins diumenge al migdia. Segons la previsió, les ràfegues de vent podrien assolir els 90 km/h en zones d’altitud i arribar als 50 km/h als fons de vall.

A aquest episodi de vent s’hi afegeix una alerta groga per neu prevista per a dissabte, especialment a les àrees del nord del territori. L’acumulació de precipitacions es preveu significativa com a conseqüència del pas d’una pertorbació que fregaria els Pirineus i que ha intensificat el flux de nord, afavorint la inestabilitat i les precipitacions generalitzades, amb més intensitat al sector septentrional del país.

Pel que fa a les temperatures previstes per dissabte, les mínimes seran de 2 °C a Andorra la Vella, -2 °C a 1.500 metres d’altitud i -11 °C al Pas de la Casa. Les màximes, per la seva banda, se situaran al voltant dels 6 °C a la capital, 1 °C a mitja muntanya i -7 °C al sector oriental. De cara a diumenge, s’espera una millora general del temps amb un lleuger ascens tèrmic.