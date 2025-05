78a Assemblea Mundial de la Salut

Aval institucional al nou acord sanitari de l’OMS per reforçar la prevenció davant emergències globals

El suport al Tractat global sobre pandèmies reafirma el compromís amb la salut pública, la prevenció i la cooperació internacional

Andorra ha expressat el seu suport a l’adopció del Tractat global sobre pandèmies, una iniciativa promoguda per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) per reforçar la prevenció, la preparació i la resposta davant futures emergències sanitàries. El posicionament s’ha fet oficial durant la 78a Assemblea Mundial de la Salut, que té lloc aquesta setmana a Ginebra i que enguany gira entorn del lema ‘Un món unit per la salut’.

En aquest marc, cal recordar que el Govern va constituir el febrer passat la Comissió interministerial ‘Una sola salut’, destinada a coordinar l’acció pública davant de riscos que afectin tant la salut humana com l’animal, així com la biodiversitat i el medi ambient. Aquesta comissió està formada per representants polítics i tècnics dels ministeris competents en salut, agricultura, ramaderia i medi ambient.

El concepte ‘una sola salut’ també s’integra dins els objectius del Pacte nacional per a la qualitat, l’eficiència i la sostenibilitat del sistema sanitari, ratificat l’any passat per més de quaranta representants d’institucions públiques, formacions polítiques, col·legis professionals, associacions de pacients i altres actors del sector.

La delegació andorrana a Ginebra ha estat encapçalada per la secretària d’Estat de Salut, Cristina Pérez, i ha comptat amb la participació de l’ambaixador d’Andorra a les Nacions Unides a Ginebra, Ferran Costa; el referent de l’OMS al Ministeri de Salut, Jesús Galindo; i la representant permanent adjunta d’Andorra a les Nacions Unides, Alba Noya.

Amb aquesta adhesió, el Principat se suma a un total de 124 estats que donen suport a l’acord, i reafirma el seu compromís amb una visió de la salut global, inclusiva i sostenible.