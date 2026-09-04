La violència de gènere digital suma fins a 12 casos entre gener i maig i iguala la xifra registrada al llarg de tot l’any 2025

Entre gener i maig d’aquest 2026, el Servei d’Atenció a les Víctimes de Violència de Gènere ja ha atès 229 dones, de les quals 12 eren víctimes de violència de gènere digital. Aquesta última xifra ja iguala els 12 casos de violència digital, d’un total de 359 casos de violència de gènere, que es van atendre al llarg de tot l’any 2025, fet que evidencia un augment de les incidències, tal com ha comentat la secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena: «Acabarem l’any segurament amb una mica més de casos i, doncs, per això vam voler incidir a fer aquesta campanya per prevenir casos de violència digital».
Tanmateix, la secretària d’Estat ha destacat que «la ciutadania cada vegada està més conscienciada i sap quins són els recursos als quals pot acudir». «Els professionals també estan més formats i això implica que hi ha una detecció més elevada; potser fa uns anys la violència de gènere estava molt més invisibilitzada», ha dit, tot remarcant que també s’ha reforçat la formació dels professionals amb una instrucció específica sobre violència digital impartida per l’àrea de delictes tecnològics de la Policia.
«La gran majoria dels casos són de gent jove perquè són qui estan, en aquest cas, potser menys informats sobre les conseqüències que pot tenir exercir violència digital» – Mariona Cadena
Segons Cadena, la majoria de les incidències que s’han detectat es produeixen entre joves i adolescents: «La gran majoria dels casos són de gent jove perquè són qui estan, en aquest cas, potser menys informats sobre les conseqüències que pot tenir exercir violència digital, i per això també fem aquesta campanya». També ha assenyalat que no es poden normalitzar certes conductes, com compartir constantment la ubicació amb la parella, perquè «és un tipus de violència digital i pot dificultar que la víctima en sigui conscient en haver-ho normalitzat».
Aquesta acció, la qual s’emmarca dins la campanya ‘Destapa la violència. No sempre deixa marca’, la qual es va iniciar el 25 de novembre en el marc del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones, compta amb la participació d’Andorra Telecom i de cara al setembre posa el focus en la violència digital. «La violència de gènere digital afecta l’entorn digital i, evidentment, pel tipus de servei que oferim, ens hi sumem per garantir la màxima difusió i la màxima conscienciació de la ciutadania davant d’aquests possibles casos de violència digital», ha declarat el director adjunt d’Andorra Telecom, César Marquina.