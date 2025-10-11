ATIDA celebra el 3r Homenatge al Donant i anuncia que la donació de còrnies ja és una realitat a Andorra

L’Associació de Trasplantats i Donants d’Andorra (ATIDA) ha commemorat aquest dissabte el 3r Homenatge al Donant amb un acte al Parc Central d’Andorra la Vella, coincidint amb el Dia Europeu per la Donació d’Òrgans i Teixits. La trobada, celebrada al voltant de l’escultura ‘Jo en tu,’ ha servit per reconèixer la generositat de les persones donants i les seves famílies, així com per agrair la tasca del personal sanitari que fa possible cada trasplantament.
L’edició d’enguany ha estat marcada per una novetat destacada: la donació de còrnies ja és una realitat al país. Aquesta fita s’ha assolit gràcies a un conveni entre el Ministeri de Salut, el SAAS, el Banc de Sang i Teixits de Catalunya i l’Hospital Clínic, que permetrà a Andorra obtenir teixits oculars de donants i contribuir a la recuperació visual de moltes persones.
L’acte ha comptat amb la participació de la secretària d’Estat de Salut, Cristina Pérez; la consellera de Social, Joventut i Espai Ciutadà del Comú d’Andorra la Vella, Maria Nazzaro; i el president d’ATIDA, Toni Gamero, entre altres representants institucionals i entitats col·laboradores. Pérez ha remarcat que la posada en marxa de la donació de còrnies “representa un pas endavant en el compromís del Govern amb la donació d’òrgans i teixits”.
Per la seva banda, Nazzaro ha subratllat “la importància de valors com la solidaritat i l’empatia”, mentre que Gamero ha agraït “el gest immens dels donants i de les seves famílies, que decideixen donar vida en moments difícils”.
La jornada ha combinat parlaments institucionals i actuacions culturals, amb l’obra teatral ‘Te la regalo’ a càrrec de l’escola Entreacte, música en directe del grup Anyway i la cantant Ishtar Ruiz, i una actuació dels Castellers d’Andorra, que han dedicat un pilar especial als donants.