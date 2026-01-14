Astrié respon a la majoria: “Han volgut fer creure que es tracta d’un error i ha sigut una reacció a la nostra acció”

Arran de la resposta que la majoria comunal d’Andorra la Vella ha donat a David Astrié, el mateix conseller de Demòcrates ha replicat aquesta tarda assegurant que “ens han volgut fer creure que es tracta d’un error de tipografia del BOPA”. En aquesta línia, cal recordar que el membre de la minoria va denunciar ahir increments de preu a les escoles bressol, i avui ha esmentat que “ha sigut una reacció a la nostra acció”, ja que, ha afegit, “vam aixecar la veu denunciant aquestes apujades que afectaven particularment la butxaca dels ciutadans”.
Astrié ha mencionat que tenen proves contrastades que al desembre es va enviar una carta a les famílies amb els nous preus que van ser aprovats pel Consell de Comú. “Que curiós que els mateixos preus que es van aprovar a l’ordinació de preus públics i que es van enviar al BOPA siguin també els mateixos que es van enviar a les cartes”, ha citat. Amb això, diu que la majoria comunal “ha al·legat un error que, per a nosaltres, ens genera molts dubtes […] Amagar-se darrere d’un error només demostra una certa covardia”.
Val a dir que des de Concòrdia i PS s’ha subratllat que l’afer es rectificarà en el BOPA ordinari de la setmana vinent i que, de fet, les famílies ja van ser notificades la setmana passada. Així, la tarifa mensual per jornada completa a les escoles bressol serà de 363,52 euros, el que representa un increment de 7,27 euros envers l’any passat. En relació amb això, el conseller ‘taronja’ ha lamentat que el cònsol major, Sergi González, admetés no haver fet la simulació de quin era l’impacte de “la pujada dels impostos i preus públics”.
Al vídeo publicat a les xarxes també es feia èmfasi de l’eliminació del descompte pel segon fill inscrit, fins ara del 45%. En aquest punt, des de les formacions que encapçalen la corporació de la capital s’ha fet memòria que són molt poques famílies les que s’acollien a aquest descompte, i que “en cas que tinguin dificultats econòmiques poden acollir-se a les exoneracions previstes en el reglament de prestacions socials”. A tall de resposta, Astrié ha estat contundent: “Si són poques famílies, per què ho toques? Si l’impacte és ínfim, per què eliminar-ho si hi ha gent que se’n pot beneficiar?”. “A més, estem parlant d’un comú socialista, és incongruent”, ha asserit.
Qüestionat per si pot haver succeït el mateix amb qualsevol altre aspecte més enllà de les escoles bressol, el conseller ha comentat que “potser s’han equivocat també amb un error de tipografia per als Serradells, per a la taxa d’higiene, la dels gossos o els aparcaments”, i que caldria revisar tota l’ordinació. Així, ha volgut remarcar que un pressupost “reposa sobre unes xifres, uns preus públics i unes taxes” i que, per tant, “crec que no és tan fàcil com rectificar a través d’un BOPA”. En conseqüència, considera que farà falta convocar un Consell de Comú i “sotmetre-ho” perquè si es modifiquen els preus ja aprovats “automàticament el pressupost queda desvirtuat”.
Plaça del Poble
Quant als problemes de filtracions a la plaça del Poble, Astrié ha recalcat que encara no hi ha novetats. Això sí, ha fet memòria que en el darrer Consell de Comú es va aprovar una modificació pressupostària amb un suplement de crèdit per fer front a certes despeses derivades de l’obra, les quals ja s’apropen al 20%, el màxim que permet la llei. “He parlat amb el propietari de l’aparcament Vinyes, el tema està judicialitzat i sé que encara hi ha filtracions i que la cosa no està resolta”, ha exposat.