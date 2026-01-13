Astrié lamenta que la majoria hagi aplicat increments de preu a les escoles bressol “per la porta del darrere”

El conseller de Demòcrates a Andorra la Vella, David Astrié, ha criticat mitjançant un vídeo a les xarxes socials que la majoria comunal “ha posat traves i encarit els preus” pel que fa a la conciliació familiar. En aquesta línia, ha denunciat que Concòrdia i PS “desincentiven” la natalitat i que han aplicat increments de preu a les escoles bressol “per la porta del darrere sense informar els ciutadans”.
A la publicació, Astrié assenyala que des d’aquest gener el preu per portar un infant a una guarderia és de 384 euros mensuals. Fins a 28 euros més que l’any passat, ha indicat. “Això, a finals d’any, són 336 euros de més que hauran d’assumir les famílies”, esmenta, però “les traves no acaben aquí”. El conseller de la minoria també apunta que les formacions que encapçalen la capital han eliminat dels preus públics el descompte pel segon fill inscrit, que fins ara era del 45%.
A tall d’exemple, l’excònsol major ha fet esment que una família amb un parell d’infants a l’escola bressol va pagar 6.621 euros el 2025, mentre que enguany en pagarà 9.216, un increment del 39,1%. “En xifres totals, són 2.600 euros que perden les famílies en qualitat de vida”, ha subratllat.