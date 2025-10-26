El Govern crearà una nova planta d’oncologia abans del 2026 i treballa per disposar d’un registre fiable de tumors

La ministra de Salut, Helena Mas, ha anunciat que abans del 2026 l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell comptarà amb una nova planta d’oncologia, la qual s’ubicarà a la planta -3 del centre hospitalari. La titular de Salut, en declaracions a Ràdio i Televisió d’Andorra (RTVA), ha explicat que aquest nou espai permetrà concentrar tots els serveis relacionats amb el tractament del càncer i millorar les condicions assistencials dels pacients. “Permetrà tenir una unitat molt més moderna i oberta, amb el pati, que serà molt més agradable i confortable”, ha afirmat Mas, qui ha subratllat que el projecte es considera una millora substancial en la qualitat del tractament.
Tot i no fixar un calendari concret per a les obres, la previsió és que el nou espai estigui operatiu abans d’esgotar la legislatura, remarcant que l’oncologia serà “un dels pilars fonamentals del proper any” i que l’increment de la partida pressupostària al Ministeri de Salut servirà per donar impuls als projectes pendents en aquest àmbit. La ministra ha avançat també que el Govern està treballant en la creació d’un registre de tumors exhaustiu i rigorós, el qual permeti conèixer amb precisió l’evolució de la malaltia al país i dissenyar polítiques de prevenció basades en dades reals. “El que no pot ser és que tinguem un registre que no sigui fiable. Hem de tenir totes les dades necessàries i pouar les dades d’historial clínica”, ha declarat.
“Aquesta nova planta d’oncologia permetrà tenir una unitat molt més moderna i oberta, amb el pati, que serà molt més agradable i confortable” – Helena Mas
“El que no pot ser és que tinguem un registre de tumors que no sigui fiable. Hem de tenir totes les dades necessàries i pouar les dades d’historial clínica” – Helena Mas
Aquest anunci arriba en un moment en què el president d’Assandca, Josep Saravia, ha tornat a alertar de la manca d’estadístiques i de recursos tecnològics per combatre la malaltia. “Les estadístiques són molt importants, perquè si no en tenim, anem sempre a cegues”, ha afirmat. En aquest sentit, ha recordat que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha advertit d’un possible augment dels casos de càncer infantil, estimant que en una població de 100.000 habitants es podrien registrar fins a 20 nous diagnòstics anuals. “Amb 20 casos creiem que, si és veritat, haurem de començar a preocupar-nos i a pensar una mica més en tot el tema del càncer”, ha advertit.
Saravia ha insistit en la necessitat d’impulsar la recerca i de dotar el país de tecnologia mèdica avançada per al diagnòstic i el tractament de la malaltia. “Andorra no disposa actualment de cap mena de màquines per a la investigació del càncer ni d’equipaments nuclears”, ha denunciat, i ha defensat que cal “canviar el paradigma del país” per permetre l’arribada d’aquest tipus d’infraestructures. “Si volem tenir un país amb avanços no només en el càncer sinó en la recerca, haurem de donar entrada a aquest tipus d’equipaments”, ha afirmat.
“Andorra no disposa actualment de cap mena de màquines per a la investigació del càncer ni d’equipaments nuclears […] Cal canviar el paradigma del país” – Josep Saravia
Pel que fa als programes de detecció precoç, el president d’Assandca s’ha mostrat satisfet amb la seva evolució, però ha reclamat que s’ampliïn per incloure també el càncer de pròstata. “Igual que el càncer de mama és el més freqüent entre les dones, el de pròstata és el més comú entre els homes”, ha recordat, proposant incorporar com a mínim la prova de PSA dins dels cribratges. “Hi ha un estudi que diu que qualsevol home amb més de 80 anys té un càncer de pròstata, encara que li faci mal o que no li faci mal, segur que el té”, ha exemplificat.