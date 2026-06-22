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El Periòdic d'Andorra
Actuacions policials

Arrestat un home de 40 anys per apunyalar un company de feina amb un llevataps després d’una discussió a Pal

L'agredit va haver de ser ingressat amb la ferida més important a l'abdomen, a més d'altres lesions en un avantbraç i a la zona de l'espatlla

La Policia ha detingut, aquest cap de setmana a Sant Julià de Lòria, un home de 40 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral per haver agredit un altre amb un llevataps i haver-li causat lesions en diferents parts del cos, una d’elles, la que inicialment semblava revestir més gravetat, a l’abdomen. Els fets van tenir lloc divendres en el marc d’una trobada amb companys de feina, a Pal.

Segons informa el cos d’ordre, en un moment donat, els dos homes haurien discutit acaloradament i, minuts després, quan la víctima estava marxant, l’agressor l’hauria atacat per l’esquena amb el llevataps. A més de la ferida a l’abdomen, l’home tenia altres lesions en un avantbraç i una espatlla i va haver de ser ingressat a l’hospital. L’avís a la Policia es va donar des del centre mèdic, quan l’home va ser atès per ferides causades amb un estri punxant.

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