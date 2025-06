Trencant barreres

Arrenca la Setmana Europea de l’Energia Sostenible amb activitats sobre renovables i autoconsum

‘Connecta’t a l’energia del futur’ ofereix visites a instal·lacions, conferències i cinefòrum per fomentar la transició energètica

El Govern, juntament amb la col·laboració de FEDA, impulsen aquesta setmana un programa d’activitats per commemorar la Setmana Europea de l’Energia Sostenible. Sota el títol ‘Connecta’t a l’energia del futur’, l’objectiu és acostar a la ciutadania les tecnologies d’energies renovables i les possibilitats d’autoconsum, a través d’una sèrie d’activitats que permetran resoldre dubtes i trencar barreres per la implementació d’instal·lacions com aquestes. El sector energètic és el principal emissor de CO₂ en el territori andorrà i, per tant, l’acció climàtica passa obligatòriament per la descarbonització d’aquest sector i el foment de les energies renovables o d’alta eficiència.

Així, la primera de les activitats, que tindrà lloc aquest dimarts a partir de les 16.30 hores, va encarada a conèixer de primera mà una instal·lació fotovoltaica ubicada a l’edifici de Clara Rabassa. La persones que hi vulguin assistir podran conèixer com funciona una instal·lació d’autoconsum domèstic i es podran resoldre dubtes habituals sobre com instal·lar plaques solars a casa. La segona activitat tindrà lloc dimecres a partir de les 09.30 hores amb una conferència a càrrec de tècnics de l’AR+I i de l’OECC, sota el títol ‘Sector energètic i canvi climàtic, com ens preparem?’. Després de la conferència s’obrirà un taller participatiu per recollir propostes de tots els participants.

La setmana d’activitats clourà amb un cinefòrum i la participació en directe del secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, al pòdcast Fvck i Lloc. Així, la projecció s’iniciarà a les 18.30 hores amb el fil We the Power (Patagonia Films) i després es gravarà el programa amb el públic assistent.