ARPA proposa un sistema amb gossos per millorar la recerca de persones vulnerables en sortides organitzades

Els gossos poden ser molt més que animals de companyia. Aquesta és la idea que travessa els tres projectes que l’Associació Rescatista i Protectora Animal, ARPA, vol impulsar a partir del 2026. El seu president, Jaume Vilamajó, ho explica des d’una mirada clarament social: integrar els animals en espais on el component emocional, la vulnerabilitat o la pèrdua són especialment presents.
Un dels projectes amb més impacte comunitari és el que planteja millorar la recerca de persones desaparegudes. La proposta està pensada per a infants, gent gran o persones amb possibles dificultats cognitives que participen en excursions escolars o sortides organitzades. La idea és senzilla: portar un mocador identificatiu que, en cas de pèrdua, permeti als equips d’emergència activar ràpidament el rastreig amb gossos. “Això pot marcar la diferència entre trobar algú en minuts o en hores”, assenyala Vilamajó, que posa l’accent en la prevenció i la rapidesa.
Un mocador identificatiu permetria activar ràpidament la recerca amb gossos en casos de pèrdua de persones vulnerables durant sortides organitzades
El segon projecte entra en un terreny íntim i sovint silenciat: el comiat dels animals de companyia. ARPA defensa la necessitat de crear un cementiri per a gossos, un espai on les famílies puguin acomiadar-se’n amb dignitat. Segons el president de l’entitat, moltes persones viuen la mort del seu animal amb la mateixa intensitat que la d’un familiar, però no disposen d’un lloc adequat per gestionar aquest dol. “També forma part de cuidar les persones”, remarca.
ARPA defensa la necessitat de crear un cementiri per a gossos, un espai on les famílies puguin acomiadar-se’n amb dignitat
La tercera iniciativa prevista per al 2026 aborda directament el dol humà. ARPA vol que els gossos puguin accedir als tanatoris per acomiadar-se dels seus cuidadors. No es tracta només d’un gest simbòlic: Vilamajó defensa que aquest últim contacte pot ajudar a tancar etapes, tant per a les famílies com per als animals, que sovint també acusen l’absència sobtada de la persona amb qui convivien.
Tot aquest treball s’emmarca en una trajectòria recent marcada pel projecte del 2025, centrat a permetre que els gossos puguin visitar persones ingressades de llarga durada. ARPA ha presentat la proposta per habilitar un espai exterior a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, amb l’objectiu que pacients que fa dies o setmanes que hi són ingressats puguin retrobar-se amb el seu animal. El projecte ja és en mans del Govern i compta amb una bona predisposició del Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, mentre resta pendent una reunió amb Salut.
Des de l’entitat insisteixen que no es tracta de privilegis, sinó de benestar emocional. “Veure el teu gos, saber que està bé, també t’ajuda a tirar endavant”, conclou Vilamajó. Una filosofia que resumeix l’esperit d’ARPA: posar els animals al centre, però sempre pensant en les persones.