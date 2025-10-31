AR+I i el Barcelona Supercomputing Center impulsen la formació i la recerca a Andorra en llengua i canvi climàtic

Andorra Recerca i Innovació (AR+I) i el Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) han signat avui un conveni per impulsar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la formació al Principat. L’acord, que estableix dues línies prioritàries de treball —la llengua i el canvi climàtic—, permetrà que la Universitat d’Andorra pugui oferir programes de màster, postgrau i doctorat vinculats a aquestes àrees, així com períodes de pràctiques i projectes d’investigació conjunta amb el centre de supercomputació de Barcelona.
En el camp de la llengua, el projecte té com a objectiu desenvolupar un model d’intel·ligència artificial propi, “una mena de chat GPT petit”, entrenat amb dades lingüístiques d’Andorra i del català. L’objectiu és garantir la preservació i l’evolució natural de la llengua davant el risc d’homogeneïtzació que comporta la IA generativa global. El BSC, referent europeu en el camp del llenguatge natural, treballarà perquè aquest sistema integri lèxic, gramàtica i expressions pròpies del territori.
Pel que fa al canvi climàtic, el conveni aposta per aprofitar l’orografia andorrana com a territori de muntanya per a la recollida i aportació de dades empíriques. Aquestes dades serviran per alimentar models d’alta resolució que permetin investigar fenòmens com l’evolució de la neu, la qualitat de l’aire o l’impacte de la temperatura en ecosistemes alpins. El BSC forma part de projectes internacionals com Destination Earth, una iniciativa que simula la Terra amb gran definició per analitzar els efectes globals del canvi climàtic. En aquest context, Andorra aportarà un coneixement local que les grans plataformes tecnològiques no poden desenvolupar a petita escala.
El director del BSC, Mateo Valero, ha destacat que “el BSC és una gran instal·lació internacional on un 20% del temps de supercomputació es destina als equips interns, mentre que el 80% restant està obert a investigadors d’arreu del món”. Valero ha subratllat que “aquest acord permetrà que estudiants andorrans puguin accedir a aquestes instal·lacions i fer recerca en dos àmbits clau: el llenguatge natural i el canvi climàtic”. Ha remarcat també que “treballar amb Andorra és especialment interessant per la seva orografia i la seva dimensió, que permeten abordar qüestions que grans corporacions no analitzen de manera local”.
D’altra banda, la membre del patronat d’AR+I, Marta Domènech, ha explicat que “aquest conveni és una gran oportunitat per enfortir les línies de recerca d’Andorra en llengua i ciències de la Terra, àmbits que necessiten molta capacitat computacional”. Ha afegit que “per a nosaltres significa la capacitat de vincular-nos amb una de les institucions més potents del món en innovació i supercomputació”. Segons Domènech, “a més de la recerca, volem aprofitar aquest acord per captar i retenir talent, i això passa per oferir programes de màster, doctorat i postdoctorat a la Universitat d’Andorra, amb l’acompanyament del BSC”.
Domènech també ha apuntat que les noves línies formatives “permetran connectar els estudis universitaris amb projectes reals d’investigació” i que “els doctorats que es desenvolupin en aquest marc podran respondre a necessitats estratègiques del país”. A més, ha obert la porta a impulsar “estatges d’estiu, formacions intensives i pràctiques” per promoure la formació en tecnologies emergents.
Per últim, la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, present a l’acte també, ha destacat que “avui no només se signa un conveni, sinó un pont de coneixement i oportunitats entre Andorra i un dels centres de recerca més prestigiosos del món”. Ha remarcat que l’acord “situa Andorra dins dels circuits internacionals d’investigació més avançats en computació d’alt rendiment, intel·ligència artificial i sostenibilitat” i que “reforça la voluntat del Govern d’apostar pel coneixement com a motor de progrés”.