El reglament de mercaderies sensibles obliga a comunicar cada mes les vendes de tabac a partir de les 600.000 unitats

Aprovat el reglament de control de les mercaderies sensibles, el qual completa el desplegament de la llei modificada recentment amb l’objectiu d’aplicar el pla de xoc contra el contraban de tabac al Pas de la Casa. La modificació legislativa té per finalitat reforçar la seguretat pública i prevenir tràfics il·lícits, i introdueix noves mesures de control i obligacions específiques per als operadors que comercialitzen mercaderies sensibles. El text també habilita l’Executiu a establir prohibicions de manera reglamentària i a limitar-les geogràficament per motius d’ordre públic.
El reglament desenvolupa especialment les mesures relatives a la transparència en la venda de tabac. A partir d’ara, els operadors hauran de detallar als llibres registre la marca de les mercaderies sensibles i la descripció de cada venda, informació que també haurà de figurar a les factures i factures simplificades. Els establiments que superin les 600.000 unitats de cigarretes venudes en un mes, així com aquells obligats a portar llibres registre per operar més enllà de la venda al detall, hauran de comunicar mensualment les seves dades de vendes.
Aquesta comunicació haurà d’incloure la data i hora de la transacció, el número de factura, la marca i descripció del producte i la quantitat venuda. En cas que la venda superi les 2.000 cigarretes, caldrà incorporar també l’NRT i el nom del client. Els operadors que superin el llindar de 600.000 unitats hauran de portar, a més, els llibres registre de factures emeses, factures rebudes i existències.
El reglament introdueix també limitacions horàries tant en el transport com en el comerç al detall de tabac. Pel que fa al transport de mercaderies sensibles en territori andorrà, l’activitat només es podrà dur a terme entre les 06.00 i les 20.00 hores. En el cas del comerç al detall, la restricció s’aplica únicament al nucli urbà del Pas de la Casa, on la venda al públic de tabac es limitarà a la franja horària de 07.00 a 20.00 hores. Fora d’aquest horari, així com en dies de tancament obligatori, queda prohibit efectuar operacions comercials de venda al detall per a l’ús o consum.
El nou reglament també regula les noves llicències a la resta del país, que només es podran concedir en establiments on la comercialització de tabac sigui coherent amb l’oferta comercial general de l’activitat
El Pas de la Casa manté, a més, la moratòria vigent sobre l’atorgament de noves llicències de venda de tabac. El nou reglament també regula les noves llicències a la resta del país, que només es podran concedir en establiments on la comercialització de tabac sigui coherent amb l’oferta comercial general de l’activitat. Finalment, el text estableix que tots els operadors de mercaderies sensibles han de garantir la formació del seu personal i disposar de mecanismes interns que assegurin l’aplicació correcta de la normativa.