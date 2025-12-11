Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Un efectiu de la policia al Pas de la Casa. | SFGA
El Periòdic d'Andorra
Noves mesures de control

El reglament de mercaderies sensibles obliga a comunicar cada mes les vendes de tabac a partir de les 600.000 unitats

A més, els operadors hauran de detallar marques, quantitats i dades de factura, mentre el nucli fronterer del Pas manté un règim horari específic

Aprovat el reglament de control de les mercaderies sensibles, el qual completa el desplegament de la llei modificada recentment amb l’objectiu d’aplicar el pla de xoc contra el contraban de tabac al Pas de la Casa. La modificació legislativa té per finalitat reforçar la seguretat pública i prevenir tràfics il·lícits, i introdueix noves mesures de control i obligacions específiques per als operadors que comercialitzen mercaderies sensibles. El text també habilita l’Executiu a establir prohibicions de manera reglamentària i a limitar-les geogràficament per motius d’ordre públic.

El reglament desenvolupa especialment les mesures relatives a la transparència en la venda de tabac. A partir d’ara, els operadors hauran de detallar als llibres registre la marca de les mercaderies sensibles i la descripció de cada venda, informació que també haurà de figurar a les factures i factures simplificades. Els establiments que superin les 600.000 unitats de cigarretes venudes en un mes, així com aquells obligats a portar llibres registre per operar més enllà de la venda al detall, hauran de comunicar mensualment les seves dades de vendes.

A partir d’ara, els operadors hauran de detallar als llibres registre la marca de les mercaderies sensibles i la descripció de cada venda, informació que també haurà de figurar a les factures i factures simplificades

Aquesta comunicació haurà d’incloure la data i hora de la transacció, el número de factura, la marca i descripció del producte i la quantitat venuda. En cas que la venda superi les 2.000 cigarretes, caldrà incorporar també l’NRT i el nom del client. Els operadors que superin el llindar de 600.000 unitats hauran de portar, a més, els llibres registre de factures emeses, factures rebudes i existències.

El reglament introdueix també limitacions horàries tant en el transport com en el comerç al detall de tabac. Pel que fa al transport de mercaderies sensibles en territori andorrà, l’activitat només es podrà dur a terme entre les 06.00 i les 20.00 hores. En el cas del comerç al detall, la restricció s’aplica únicament al nucli urbà del Pas de la Casa, on la venda al públic de tabac es limitarà a la franja horària de 07.00 a 20.00 hores. Fora d’aquest horari, així com en dies de tancament obligatori, queda prohibit efectuar operacions comercials de venda al detall per a l’ús o consum.

El nou reglament també regula les noves llicències a la resta del país, que només es podran concedir en establiments on la comercialització de tabac sigui coherent amb l’oferta comercial general de l’activitat

El Pas de la Casa manté, a més, la moratòria vigent sobre l’atorgament de noves llicències de venda de tabac. El nou reglament també regula les noves llicències a la resta del país, que només es podran concedir en establiments on la comercialització de tabac sigui coherent amb l’oferta comercial general de l’activitat. Finalment, el text estableix que tots els operadors de mercaderies sensibles han de garantir la formació del seu personal i disposar de mecanismes interns que assegurin l’aplicació correcta de la normativa.

El Cos de Duana tindrà 15 nous agents, cinc dels quals reforçaran el pla de xoc contra el contraban al Pas de la Casa

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
Una mesura necessària per avançar en seguretat viària
Els comuns tenen fins al febrer per validar el traçat del tramvia abans d’iniciar la tramitació del pla sectorial
Mobilitat activarà proves pilot de turborotondes a Prada Casadet i al quilòmetre zero per reduir els accidents

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Forné defensa la convivència entre taxis i Uber i espera la decisió del sector sobre la centraleta única i l”app’ pròpia
  • Parròquies, Societat
La reforma del carrer de la Unió per habilitar tres carrils, pendent fins que Escaldes resolgui els darrers ajustos
  • Societat
La capital amplia les places de pàrquing del Parc Central fins als 2,50 metres i recupera 18 places per als turismes
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
La reforma del carrer de la Unió per habilitar tres carrils, pendent fins que Escaldes resolgui els darrers ajustos
  • Parròquies, Política
El desviament de la Massana serà parcialment operatiu el 2026 i descongestionarà el gruix del trànsit
  • Parròquies, Societat
La 31a edició del Saló de la Infància i la Joventut incorpora una experiència cinematogràfica en 7D com a novetat
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu