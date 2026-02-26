APAPMA rebutja el telefèric de Canillo i alerta que el projecte aprofundeix en la “disneyització” de les muntanyes

L’Associació Protectora d’Animals, Plantes i Medi Ambient (APAPMA) ha fet públic aquest dijous el seu desacord amb el projecte del telefèric de Canillo fins al Pont Tibetà, mitjançant una publicació a les xarxes socials en què qüestiona el model de desenvolupament associat a aquest tipus d’infraestructures. En el comunicat, l’entitat assenyala que “fa anys que veiem com algunes administracions s’han llançat a una dinàmica de ‘disneyització’ de les nostres muntanyes i del patrimoni natural per treure’n un rendiment econòmic”, i considera que aquesta aposta es fa “a costa d’un patrimoni que és de tothom”.
Així, des d’APAPMA manifesten obertament el seu rebuig al projecte previst a la parròquia, el qual connectaria amb el Pont Tibetà. “No ens cal continuar ampliant aquest model d’‘atraccions’ pensades per portar més turistes i cobrar-los”, exposen en el text, recordant que ja va formular una petició similar en relació amb el projecte del Telefèric del Carroi i, en cas que la iniciativa actual prosperi, exigeix que s’hi incorpori una clàusula específica. En concret, reclamen que “en el moment que el telefèric deixi de funcionar, el comú o l’empresa adjudicatària tinguin l’obligació de retornar el terreny a l’estat original, retirant tota la infraestructura, d’acord amb la legislació vigent”.