Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • L’entitat exigeix que, si el giny cap al Pont Tibetà tira endavant, s’obligui a restituir el terreny al seu estat original quan deixi de funcionar. | APAPMA
El Periòdic d'Andorra
Refusen el projecte

APAPMA rebutja el telefèric de Canillo i alerta que el projecte aprofundeix en la “disneyització” de les muntanyes

L’entitat exigeix que, si el giny cap al Pont Tibetà tira endavant, s’obligui a restituir el terreny al seu estat original quan deixi de funcionar

L’Associació Protectora d’Animals, Plantes i Medi Ambient (APAPMA) ha fet públic aquest dijous el seu desacord amb el projecte del telefèric de Canillo fins al Pont Tibetà, mitjançant una publicació a les xarxes socials en què qüestiona el model de desenvolupament associat a aquest tipus d’infraestructures. En el comunicat, l’entitat assenyala que “fa anys que veiem com algunes administracions s’han llançat a una dinàmica de ‘disneyització’ de les nostres muntanyes i del patrimoni natural per treure’n un rendiment econòmic”, i considera que aquesta aposta es fa “a costa d’un patrimoni que és de tothom”.

Tres propietaris de Canillo rebutgen el telefèric de l’Armiana i refusen que el giny sobrevoli les seves finques

Llegir

Així, des d’APAPMA manifesten obertament el seu rebuig al projecte previst a la parròquia, el qual connectaria amb el Pont Tibetà. “No ens cal continuar ampliant aquest model d’‘atraccions’ pensades per portar més turistes i cobrar-los”, exposen en el text, recordant que ja va formular una petició similar en relació amb el projecte del Telefèric del Carroi i, en cas que la iniciativa actual prosperi, exigeix que s’hi incorpori una clàusula específica. En concret, reclamen que “en el moment que el telefèric deixi de funcionar, el comú o l’empresa adjudicatària tinguin l’obligació de retornar el terreny a l’estat original, retirant tota la infraestructura, d’acord amb la legislació vigent”.

El Comú de Canillo evita pronunciar-se sobre l’oposició de tres propietaris al projecte de telefèric de l’Armiana

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
De tres vehicles calcinats a muntatges amb pastilles d’encesa de barbacoa: augmenta la preocupació a Sant Julià
Desmantellat un punt de venda de droga actiu a Santa Coloma amb prop de 100 grams d’estupefaents comissats
Laura Camps jura el càrrec amb l’habitatge i la reforma econòmica com a grans reptes marcats per Espot

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
La seguretat de la Copa del Món es coordina entre helicòpters, reunions diàries i un centenar de voluntaris
  • Educació, Societat
Ariadna López, del María Moliner, trenca estigmes i guanya el premi a la millor oratòria de la Lliga de Debat
  • Educació, Societat
El Connecta reuneix més de 80 centres i consolida un nou espai d’orientació acadèmica per a uns 2.000 estudiants
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
La gent gran celebra l’arribada de l’L7 fins a l’Auditori i afirma que “se’ns ha escoltat” després de mesos de queixes
  • Parròquies, Societat
La Massana podrà immobilitzar, i fins i tot subhastar, vehicles que cometin infraccions molt greus al medi natural
  • Parròquies, Societat
La proposta arquitectònica de l’Espai Capital contempla la Casa Pairal, tres plantes d’aparcament i un recinte firal
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu