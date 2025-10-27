AndRail entrega un total de 633 firmes al Govern per demanar l’impuls del tramvia abans de tancar la legislatura

L’associació AndRail ha lliurat aquest dilluns 633 signatures al Govern per demanar que s’impulsi abans de final de legislatura la redacció del projecte del tramvia. Segons ha informat l’entitat a les seves xarxes socials, la documentació s’ha presentat al matí, en un acte a càrrec dels portaveus Sebastià Mijares i Dídac Tomàs. Les signatures s’han recollit durant la Fira d’Andorra la Vella, on AndRail va habilitar un estand informatiu dedicat al projecte i es van registrar més de 400 firmes en el marc de la campanya ciutadana sota el nom #TramviaAndorra.
Cal recordar que el lliurament s’emmarca en la petició formal que l’entitat ha fet arribar al cap de Govern, Xavier Espot, mitjançant una carta en què reclama que l’Executiu iniciï la redacció del projecte abans d’acabar la legislatura i que el tramvia s’inclogui als pressupostos generals del 2026. En la missiva, AndRail adverteix que ajornar-ne la redacció “podria suposar perdre una legislatura més”.
L’associació exposa que Andorra presenta una dependència elevada del vehicle privat, amb més de 1.000 vehicles per cada 1.000 habitants, i que aquesta situació “és l’origen de les cues diàries i de bona part de les emissions contaminants del país”. A més, assenyala que les polítiques de mobilitat adoptades fins ara s’han basat en infraestructures viàries com túnels o desviacions, que qualifica de mesures a curt termini, i defensa que cal una alternativa de transport públic competitiu, ràpid i sostenible.
Forné es mostra favorable al projecte
Durant la presentació aquest dilluns de les millores del servei nacional de bus, el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné s’ha mostrat favorable al projecte. “Si m’haguessin vingut a veure, potser n’haurien tingut 634”, ha afirmat en to distès, tot assegurant que “estic molt d’acord” amb la necessitat d’avançar cap a un transport públic segregat.
En aquest sentit, Forné ha apuntalat que el pla sectorial del transport públic segregat ja està en elaboració dins d’aquesta legislatura, i que s’està treballant conjuntament amb els comuns d’Escaldes-Engordany, Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria. Segons ha dit, aquest document “serà la base per desenvolupar posteriorment el projecte constructiu” i ja figura en el pressupost actual com una actuació prevista per a enguany. També ha avançat que el futur sistema no serà necessàriament una línia circular, sinó un traçat amb dos sentits de circulació, adaptat a les característiques de cada zona.
El secretari ha comparat el procés amb el pla sectorial de carreteres dels anys 2000, del qual van derivar diverses obres viàries posteriors. “Ara estem fent el mateix per al transport públic segregat, establint les bases d’una infraestructura clau per a la mobilitat del futur”, ha assegurat
Mijares valora positivament les paraules de Forné però demana més claredat
Després d’aquestes declaracions, Mijares ha valorat positivament la posició expressada per Forné, tot i que ha demanat més concreció sobre el contingut i l’abast del pla sectorial. En declaracions a EL PERIÒDIC, Mijares ha explicat que “el cor de la nostra petició és que tota la feina de planificació estigui feta abans del final de la legislatura, perquè el pròxim govern no hagi de reprendre tràmits ni ajornar l’execució del projecte”.
L’associació entén que el pla sectorial podria tenir un enfocament “més urbanístic”, centrat en la reserva d’espais o la definició del recorregut, i alerta que això “no seria suficient” si no inclou també una estimació pressupostària i tècnica. “Si el pla que prepara el Govern és més desenvolupat i incorpora una estimació realista de costos i execució, llavors sí que respondria al que demanem”, ha afegit el representant de l’entitat.