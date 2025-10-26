AndRail insta l’Executiu que impulsi abans de final de legislatura la redacció del projecte del tramvia al territori

L’associació AndRail ha fet arribar una carta al cap de Govern, Xavier Espot, en què insta l’Executiu a avançar en la redacció del projecte del tramvia d’Andorra abans que acabi l’actual legislatura. L’entitat, que agrupa ciutadans i professionals favorables a la implantació d’un sistema de transport públic ferroviari, considera que el país no pot “esperar més temps” per afrontar una “crisi de mobilitat” que, segons denuncia, arrossega des de fa anys.
A la missiva, AndRail subratlla que la dependència del cotxe és “absoluta” i que Andorra és “un dels països del món amb més vehicles per habitant” —més de 1.066 per cada 1.000 residents—, així com amb una de les majors densitats de carreteres per superfície. Aquesta situació, afegeixen, és l’origen de “les cues inacabables de cada dia” i de “la principal font de contaminació i d’emissions de gasos d’efecte hivernacle” del país.
Segons l’associació, les polítiques de mobilitat adoptades fins ara s’han basat en la construcció de noves infraestructures viàries —com túnels o desviacions—, una estratègia que defineixen com a “solució a curt termini”, que “destrueix espais naturals”, “impulsa l’expansió urbanística” i “suposa un cost públic molt elevat”. AndRail apunta que bona part de la ciutadania comparteix la preocupació pel creixement urbanístic accelerat i reclama una regulació més estricta del model territorial.
“La construcció del tramvia podria ajornar-se fins a una legislatura més enllà […] Ara és ara el moment ideal per fer el pas cap a un transport públic digne d’un país innovador que afronta amb coratge la transició ecològica” – AndRail
L’entitat considera que la millora del servei d’autobús és necessària però insuficient, ja que aquest “comparteix infraestructura amb la resta del trànsit”, la qual cosa n’alenteix la freqüència i en limita la capacitat per absorbir la demanda creixent de passatgers. Per això, defensa que el país necessita “una alternativa real, competitiva, ràpida i atractiva per als usuaris”: el tramvia. AndRail recorda que aquest projecte compta amb un ampli suport social —evidenciat per les signatures que acompanyen la carta, més de 400 recollides aquest cap de setmana a la Fira d’Andorra la Vella—, tècnic —segons els estudis elaborats pel mateix Govern— i polític, amb un consens transversal al Consell General.
En aquest context, l’associació reclama que la redacció del projecte del tramvia s’iniciï abans del final de la legislatura i s’inclogui als pressupostos generals del 2026, aprofitant l’ampli suport existent per garantir-ne la continuïtat institucional. També demana que es construeixi un acord polític de base transversal entre les forces del Consell General que asseguri que les decisions clau sobre la planificació i execució del projecte siguin fruit del consens. Paral·lelament, l’entitat aposta per mantenir la millora general del transport públic perquè aquest esdevingui una alternativa “eficaç, atractiva i accessible” a l’ús del vehicle particular, capaç de reduir la saturació viària, la contaminació i les emissions de gasos d’efecte hivernacle.
AndRail alerta que, si la redacció del projecte es demora, “la construcció del tramvia podria ajornar-se fins a una legislatura més enllà”, en un moment en què les problemàtiques derivades de la mobilitat i la contaminació “s’agreugen cada dia”. Per aquest motiu, l’associació defensa que “és ara el moment ideal” per fer el pas cap a un transport públic “digne d’un país innovador que afronta amb coratge la transició ecològica”. L’entitat tanca la seva carta confiant que el Govern atengui les seves peticions i que el projecte del tramvia “sigui una realitat en aquesta legislatura”, com a resposta a un model de mobilitat que, assegura, “ja no pot sostenir-se només sobre quatre rodes”.