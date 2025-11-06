Andorra Turisme destina prop de quatre milions d’euros amb l’objectiu de captar turistes de més estada i despesa

Andorra Turisme ha presentat aquest dijous la seva nova campanya d’hivern, la qual manté el lema de l’estiu: ‘Eleva la teva experiència‘, una acció de comunicació internacional que aposta per un model de creixement basat en la qualitat, la diferenciació i una major estada mitjana dels visitants. El pressupost global per a aquesta temporada 2025-2026 és de 3,9 milions d’euros, dels quals 3,3 milions es destinen a comunicació i prop de 920.000 euros a esdeveniments i patrocinis com el Freeride World Championship o la Copa del Món d’Esquí Alpí Femení, entre d’altres.
El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha remarcat que la nova campanya “vol ser un reflex de la manera com el país s’està transformant turísticament, buscant innovar i ser diferencial”. En aquest sentit, Torres ha subratllat que “Andorra ha sabut evolucionar cap a un turisme més equilibrat i sostenible, capaç d’atreure visitants que busquen experiències úniques sense perdre la nostra identitat”. El ministre ha afegit que “les xifres d’ocupació i pernoctacions demostren que anem pel bon camí, i esperem tenir una temporada tan o més bona que la de l’any passat”.
“Les xifres d’ocupació i pernoctacions demostren que anem pel bon camí, i esperem tenir una temporada tan o més bona que la de l’any passat” – Jordi Torres
Per altra banda, el director general d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, ha destacat que l’objectiu és “mantenir l’equilibri entre la quantitat i la qualitat” i “aconseguir que cada turista s’hi quedi més dies i tingui una experiència més completa”. Segons Budzaku, “tenir 12 milions de pernoctacions és una fita que fa cinc anys semblava inassolible, però ara la prioritat és continuar millorant la qualitat de l’oferta i atreure un visitant que busqui experiències úniques i diferenciades”.
Amb aquesta estratègia, Andorra Turisme vol consolidar el seu posicionament com a destinació internacional d’alt nivell, però, segons Budzaku, sense perdre l’essència que l’ha fet atractiva. “No volem substituir el turisme que ja tenim, sinó crear una línia paral·lela de comunicació […] Andorra ha trobat un equilibri entre quantitat i qualitat, i això és el que volem mantenir”, ha conclòs.
“No volem substituir el turisme que ja tenim, sinó crear una línia paral·lela de comunicació […] Andorra ha trobat un equilibri entre quantitat i qualitat” – Betim Budzaku
Creix el nombre de turistes i les pernoctacions en la darrera dècada
Les dades presentades durant l’acte mostren que en deu anys, el nombre de turistes d’hivern ha crescut un 56%, passant d’1,27 milions la temporada 2014-2015 a 1,99 milions el 2024-2025. Les pernoctacions d’hivern també han augmentat un 38%, fins a superar els 6,2 milions de nits d’allotjament. El perfil del visitant s’ha invertit respecte a fa una dècada: mentre que el 2014-2015 els excursionistes representaven el 59% i els turistes el 41%, aquesta temporada els turistes ja suposen el 55% dels 3,6 milions de visitants totals, davant del 45% d’excursionistes.
Per països, Espanya continua sent el mercat principal amb un creixement del 32% en deu anys (de 951.937 a 1.253.845 turistes), seguida de França, que ha augmentat un 111% (de 125.956 a 265.458), i d’altres mercats internacionals que s’han disparat un 140% (de 195.833 a 470.158 turistes). Entre desembre de 2024 i setembre de 2025, Andorra ha rebut 3,86 milions de turistes, un 5,5% més que el mateix període anterior, i s’han registrat 11,25 milions de pernoctacions, amb un increment del 4,1%.
Una campanya global per elevar l’experiència
Entrant en detall del pla de comunicació, la campanya vol reflectir la capacitat del país per oferir activitats que eleven físicament i emocionalment: des de l’esquí i el paisatge de neu fins a la gastronomia, el benestar o les compres. La directora de màrqueting d’Andorra Turisme, Noemí Pedra, ha apuntalat que es tracta d’una campanya 360 graus que combina diferents formats audiovisuals i digitals: “És una acció que connecta amb diversos públics i idiomes, i que convida a viure Andorra des d’una mirada més emocional i prèmium”, ha explicat.
L’estratègia de comunicació inclou un pla de mitjans a Espanya i França —amb presència a diferents canals de televisió a partir del 2 de desembre—, accions especials en marquesines de Madrid, campanyes a xarxes socials i continguts redaccionals. A escala internacional, s’activaran accions a Bèlgica, Països Baixos, Regne Unit, Irlanda, Suècia i Itàlia, així com a Amèrica Llatina (Brasil, Colòmbia, Paraguai) i Amèrica del Nord (Canadà, Estats Units, Mèxic, Bahames i Puerto Rico).
A més, s’han programat vídeos temàtics de 15 segons dedicats a quatre grans eixos: gastronomia i oci nocturn, famílies i activitats d’hivern, benestar i compres, i esquí i natura. També es preveuen accions per promocionar els vols directes des de Madrid i Palma, amb l’objectiu “d’engrescar els viatgers a venir volant fins a Andorra”.