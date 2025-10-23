Andorra Turisme acusa Concòrdia de voler desprestigiar l’Andorra Cycling amb crítiques “sense fonament”

Andorra Turisme ha rebutjat aquest dijous les declaracions del president del grup parlamentari Concòrdia, Cerni Escalé, qui en un mitjà del país ha acusat l’empresa pública de “fregar la malversació de recursos públics” en relació amb el cost de l’Andorra Cycling Masters. En un comunicat, l’entitat lamenta “profundament” unes manifestacions que considera “sense fonament” i que, segons afirma, tenen com a únic objectiu “desprestigiar l’esdeveniment i el nom de l’entitat”.
El comunicat recorda que el projecte “va molt més enllà d’una simple cursa”, ja que l’esdeveniment ciclista del 19 d’octubre és el fil conductor d’un documental de 50 minuts d’abast internacional que es podrà veure a finals d’any en diverses plataformes globals de contingut. El projecte, afegeix, pretén “posicionar Andorra com un destí òptim per a la pràctica del ciclisme i com a amfitrió idoni de grans cites internacionals, gràcies a les seves infraestructures, paisatge i hospitalitat”.
Andorra Turisme expressa també la seva sorpresa davant les crítiques de Concòrdia, “donat que forma part de la majoria als tres comuns —Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i Sant Julià de Lòria— que van acordar donar suport econòmic al projecte”. Segons el comunicat, aquests comuns “van decidir sumar-s’hi i finançar part de la iniciativa coneixent plenament el cost total i els pactes de confidencialitat als quals està subjecta”.
L’entitat recorda que, d’acord amb la Llei de contractació pública, és habitual que alguns contractes incloguin clàusules de confidencialitat “per garantir la competitivitat dins del mercat i protegir la posició de negociació en futurs acords”. Tot i això, subratlla que “aquesta confidencialitat no impedeix en cap cas el control, l’auditoria ni la fiscalització per part dels òrgans públics competents”, els quals tenen accés als pressupostos detallats.
“Andorra Turisme facilita amb total transparència les xifres econòmiques vinculades als projectes als consellers generals que les demanin, com sempre s’ha fet”, recalca el comunicat, que defensa que l’entitat “utilitza el seu pressupost de manera diligent, responsable i transparent”. Pel que fa a l’abast del projecte, l’empresa destaca que el documental permetrà portar la marca Andorra “a més de 120 països”, una cobertura que considera “inassumible amb el pressupost actual fent campanyes convencionals”.