Amb 12 entitats socials

Andorra Telecom s’afegeix al Fòrum Andbus Solidari amb una aportació a projectes d’ONG del país

La companyia donarà 2.000 euros a una de les iniciatives presentades en la segona edició del fòrum, que se celebrarà el 25 de setembre

Andorra Telecom s’ha adherit com a empresa col·laboradora a la segona edició del Fòrum Andbus Solidari, una iniciativa impulsada per Andbus amb l’objectiu de donar visibilitat a la tasca de les ONG d’Andorra i de fomentar la col·laboració entre el tercer sector i el teixit empresarial del país.

El fòrum, que se celebrarà el pròxim 25 de setembre a la Sala d’Actes d’Andbank, compta amb el suport d’Andtropia, Grup Bomosa i SiséGrau Blended Media. En aquesta edició hi participaran dotze entitats solidàries andorranes, que presentaran projectes relacionats amb àmbits com el suport a famílies vulnerables, la salut mental, la inclusió social i la cooperació internacional.

Com a part del seu compromís en matèria de responsabilitat social, Andorra Telecom farà una aportació econòmica de 2.000 euros a un dels projectes que es presentaran durant el fòrum. L’elecció de la iniciativa destinatària anirà a càrrec dels treballadors i treballadores de la companyia, a través d’un procés de votació interna que es durà a terme un cop es coneguin les candidatures.

El director general d’Andbus, Dani Vinseiro, ha valorat positivament la incorporació d’Andorra Telecom al projecte, tot assenyalant que “és una molt bona notícia per a les entitats solidàries i pel projecte de responsabilitat social corporativa que estem duent a terme”, i ha afegit: “És un plaer poder comptar amb una empresa com Andorra Telecom per millorar la nostra societat”.