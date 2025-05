Millora de la connexió

Andorra Telecom engega una campanya per renovar els routers domèstics amb premis per als participants

Els clients poden substituir gratuïtament l'equip antic per un nou dispositiu amb millores tècniques i una cobertura wifi més extensa

Andorra Telecom ha posat en marxa una campanya per promoure la renovació dels routers instal·lats als domicilis dels seus usuaris. L’actualització, que no comporta cap cost per als clients, ja es pot fer efectiva portant l’aparell vell a qualsevol botiga de l’operadora nacional, on serà recollit i reciclat de manera responsable, segons ha informat l’empresa en un comunicat oficial.

L’objectiu de la iniciativa és facilitar als usuaris l’adopció d’un nou model de router que permetrà aprofitar al màxim les millores en velocitat i funcionalitats que Andorra Telecom desplegarà abans que finalitzi l’any. “Igual que es renoven els telèfons mòbils o altres dispositius electrònics, també és necessari posar al dia el router per adaptar-se als avenços tecnològics”, destaca la companyia.

El nou equipament destaca per una cobertura wifi més extensa i estable a tota la llar, així com per una millor capacitat de gestionar múltiples connexions alhora sense que el servei se’n ressenti. Això permetrà una experiència més fluida, especialment en llars amb diversos dispositius connectats simultàniament.

Xavier Agulló, responsable d’estratègia de màrqueting i vendes d’Andorra Telecom, ha subratllat que “els routers que oferim estan completament integrats amb els nostres sistemes, fet que ens permet oferir un servei tècnic immediat en cas d’incidència”. Segons Agulló, l’actualització representa “un salt qualitatiu important” en la qualitat de la connexió.

Per incentivar el canvi, l’operadora ha llançat la campanya ‘El nou router t’ho canviarà tot’, que inclou una promoció tipus ‘rasca i guanya’. Totes les persones que completin el procés de renovació rebran una butlleta amb la qual podran optar a premis com un iPhone, un iPad, uns auriculars AirPods o un abonament de temporada per al club MoraBanc Andorra, entre d’altres regals.