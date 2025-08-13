Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
Sistema ambientalment més responsable

Andorra Telecom dona una segona vida a més de 3.300 routers retirats de les llars dels clients amb reciclatge manual

Els equips s’han desmuntat peça per peça per recuperar plàstics, metalls i components electrònics, millorant així la seva valorització

Andorra Telecom ha reciclat un total de 3.311 routers després de ser substituïts per nous equips als domicilis dels clients, segons ha informat la companyia en un comunicat emès aquest dimecres. Els dispositius es processen mitjançant un desmuntatge manual que permet separar amb precisió els diferents components.

Aquest sistema, segons l’operadora, és ambientalment més responsable que la trituració massiva, ja que redueix de manera significativa el rebuig i optimitza la recuperació de materials reutilitzables. Entre els elements recuperats hi ha carcasses de plàstic, peces metàl·liques i fèrries, cablejat de coure, dissipadors d’alumini i plaques electròniques, els quals s’envien a reciclar per extreure terres rares i metalls valuosos.

El procés garanteix la traçabilitat i la correcta valorització dels materials. La iniciativa forma part de la campanya de substitució d’equips per millorar el servei d’internet, amb nous routers que incorporen prestacions més avançades i permeten connexions més ràpides i estables.

