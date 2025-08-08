Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Missatge que han enviat en l'intent de phishing. | Andorra Telecom
El Periòdic d'Andorra
Alerta per fals SMS bancari

Andorra Telecom avisa d’un intent de phishing mitjançant missatges falsos que dirigeixen a una web fraudulenta

L’empresa alerta que alguns clients reben SMS amb enllaços a “andorrat.vip” i recomana no obrir-los ni donar dades personals

Andorra Telecom ha alertat aquest divendres d’un intent de phishing que suplantaria la identitat de la companyia per tal d’aconseguir informació personal dels usuaris. Segons ha informat, alguns clients han rebut missatges SMS que inclouen un text sobre punts de bonificació i un enllaç que dirigeix a la pàgina web “andorrat.vip”.

L’empresa ha remarcat que aquest portal és fals i que no s’hi ha d’accedir sota cap concepte. Així mateix, recorda que no s’ha d’introduir cap dada personal ni credencial d’accés, ja que l’objectiu d’aquest frau és robar informació sensible.

Els missatges fraudulents simulen provenir d’Andorra Telecom i utilitzen logotips i noms comercials per generar confiança. Un cop a la web falsa, es demana als usuaris introduir el nom d’usuari i la contrasenya.

La companyia recomana eliminar immediatament aquests SMS i contactar amb el servei d’atenció al client en cas d’haver-hi introduït dades.

https://twitter.com/AndorraTelecom/status/1953875965894877274
Comparteix
Notícies relacionades
Una aposta encertada per protegir la salut i el benestar
Ponce manifesta que l’empresa denunciada per abusos laborals acumula queixes reiterades al sector de la construcció
La jornada gratuïta a les piscines d’Escaldes-Engordany ha estat “tranquil·la” i sense arribar a l’aforament màxim

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Un vincle que canvia vides amb el centre de protecció caní que aposta per adopcions lentes i segures
  • Societat, Successos
Dos motoristes ferits en accidents consecutius aquest divendres a la CG-2, als termes d’Encamp i Canillo
  • Parròquies, Societat
El Palau de Gel presenta una renovada oferta gastronòmica amb productes de proximitat i sopars nocturns
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
El Palau de Gel presenta una renovada oferta gastronòmica amb productes de proximitat i sopars nocturns
  • Parròquies, Societat
Accés gratuït a les piscines d’Escaldes aquest divendres com a resposta a l’avís per altes temperatures
  • Parròquies, Societat
Les excavacions als orris i al túmul del Cubil aporten noves dades sobre l’ocupació històrica de l’alta muntanya andorrana
Publicitat
Enquesta
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu

SUBSCRIU-T'HI
Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp

Els nostres socis

all_pyrenees

Col·labora

presidencia_h3

© elperiodic.ad | 1997 - 2024

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu