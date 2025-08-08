Andorra Telecom avisa d’un intent de phishing mitjançant missatges falsos que dirigeixen a una web fraudulenta

Andorra Telecom ha alertat aquest divendres d’un intent de phishing que suplantaria la identitat de la companyia per tal d’aconseguir informació personal dels usuaris. Segons ha informat, alguns clients han rebut missatges SMS que inclouen un text sobre punts de bonificació i un enllaç que dirigeix a la pàgina web “andorrat.vip”.
L’empresa ha remarcat que aquest portal és fals i que no s’hi ha d’accedir sota cap concepte. Així mateix, recorda que no s’ha d’introduir cap dada personal ni credencial d’accés, ja que l’objectiu d’aquest frau és robar informació sensible.
Els missatges fraudulents simulen provenir d’Andorra Telecom i utilitzen logotips i noms comercials per generar confiança. Un cop a la web falsa, es demana als usuaris introduir el nom d’usuari i la contrasenya.
La companyia recomana eliminar immediatament aquests SMS i contactar amb el servei d’atenció al client en cas d’haver-hi introduït dades.