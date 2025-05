Seguretat digital

Andorra Telecom alerta d’un intent de suplantació de la seva identitat a les xarxes socials

La companyia demana precaució davant un missatge de 'phishing' enganyós que conté un enllaç sospitós

Andorra Telecom ha informat d’un intent de phishing a les xarxes socials en què es fa un ús fraudulent del nom de la companyia. Segons han comunicat, ja han activat les mesures pertinents per desactivar l’amenaça.

El missatge fraudulent indica que es pot obtenir un smartphone premium “pagant només una petita part del seu valor”. L’autor afirma que la seva germana treballa a Andorra Telecom i que, com a part d’un suposat “programa especial de fidelització”, és possible accedir a aquesta oferta. També assegura haver rebut un dispositiu de 256 GB i que només cal pagar 2 euros per l’enviament.

El missatge inclou un enllaç per omplir un formulari, un tràmit que, segons s’hi afirma, “només porta 30 segons”, i anima a compartir la informació amb altres persones.

Andorra Telecom recomana no clicar l’enllaç ni seguir les instruccions del missatge.