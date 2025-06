Serveis de predicció d'allaus europeus

Andorra acollirà el 2029 l’assemblea europea que coordina la predicció i la prevenció dels risc d’allaus

Andorra acollirà la trobada biennal que reuneix experts d’arreu d’Europa i d’Amèrica del Nord per millorar la comunicació i prevenció

Andorra ha estat escollida per organitzar l’assemblea general dels serveis europeus de predicció d’allaus (EAWS) l’any 2029. La decisió s’ha pres aquesta setmana durant la trobada d’enguany, que ha tingut lloc a la localitat austríaca de Seegau, a la regió d’Estíria. A la reunió hi han participat representants de tots els estats europeus amb presència de zones d’allaus, així com experts dels centres de predicció nord-americans, amb l’objectiu d’avançar en estàndards comuns en la comunicació d’aquest risc natural.

La candidatura andorrana ha estat valorada positivament per la seva combinació entre l’àmplia experiència tècnica i la possibilitat d’oferir una immersió cultural i territorial als participants. La dimensió del país permet un coneixement proper i detallat de les zones d’allaus, aspecte que s’ha considerat clau per a la selecció.

Durant la setmana de treball s’han definit també altres seus futures: la propera assemblea, prevista per al 2027, se celebrarà a Polònia.

La reunió del 2029 al Principat reunirà professionals que comparteixen la voluntat de millorar la prevenció d’accidents i la reducció de víctimes mitjançant una informació més clara i accessible per a la població. En aquest sentit, el servei meteorològic nacional, que ha assistit activament a l’assemblea, ha participat en diversos grups de treball, com el de revisió de la descripció de l’escala de perill d’allaus i el de correspondències entre els graus de perill i els avisos meteorològics.

L’assemblea general de l’EAWS, que se celebra cada dos anys, serveix per posar en comú els avenços dels diferents grups de treball i validar col·lectivament canvis en els sistemes d’avís i l’estudi dels incidents relacionats amb allaus.