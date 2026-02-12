Andorra Salut incorpora derivacions pendents, caducitat de proves i codi QR en una nova versió molt més intuïtiva

El Ministeri de Salut i el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) han presentat aquest matí les novetats de l’aplicació Andorra Salut, una actualització que, segons la ministra de Salut, Helena Mas, vol fer “un salt qualitatiu i situar l’usuari al centre del sistema”. La nova versió incorpora millores en el disseny i l’estructura, així com noves funcionalitats que busquen reforçar l’autonomia del pacient i contribuir a un sistema sanitari més eficient.
Entre els principals canvis hi ha la renovació del disseny i de l’estructura per facilitar la navegació, una millora de l’accessibilitat a la informació mèdica i una usabilitat més eficient que evita duplicitats d’accions del pacient amb el sistema. Mas ha insistit que l’objectiu és doble: “Impulsar l’autonomia de l’usuari” i, al mateix temps, “fer el sistema sanitari més eficient”.
Entre les noves funcionalitats destaca la visualització de les derivacions pendents, diferenciant entre les que encara no tenen cita assignada i les que ja la tenen programada. També s’hi incorpora un apartat específic amb les proves diagnòstiques pendents de realitzar com ara anàlisis clíniques o proves d’imatge, amb la data de caducitat corresponent, així com les proves pendents de resultat.
Una altra novetat rellevant és la possibilitat de generar un codi QR per compartir els resultats de les proves diagnòstiques, així com la incorporació d’un apartat de preguntes freqüents (FAQs) per resoldre dubtes habituals. Cosan ha remarcat que, amb aquestes millores, “queda registrat al sistema tot allò que està pendent”, evitant que el pacient depengui únicament de documents en paper “que es poden perdre o danyar”.
Per la seva banda, la directora general del SAAS, Meritxell Cosan, ha subratllat la voluntat de l’organisme de “no quedar-se estancat” i d’anar incorporant millores de manera continuada. “Moltes de les novetats són fruit de les aportacions dels mateixos usuaris”, ha explicat. Des del punt de vista tècnic, el responsable del servei d’informàtica del SAAS, Santiago Sánchez, ha explicat que la nova interfície s’ha dissenyat amb la voluntat d’evitar “massa nivells de navegabilitat” i simplificar l’accés a la informació. “El primer que veu l’usuari quan entra és la propera visita que té programada”, ha detallat.
A més, s’han reorganitzat els apartats per donar més visibilitat a les proves i derivacions pendents, així com als informes mèdics. També s’ha treballat per millorar l’accessibilitat amb textos més reduïts i la substitució d’alguns textos per icones més intuïtives. “Hem intentat millorar l’accessibilitat i l’experiència d’usuari”, ha assenyalat Sánchez.
Cal recordar que l’aplicació, creada arran de la crisi sanitària de la Covid, ja compta amb “més de 50.000 descàrregues, 25.000 usuaris únics i prop de 5.000 connexions mensuals”, unes xifres que, segons ha remarcat, evidencien la consolidació de l’eina digital. “Ara volem fer un salt qualitatiu amb una eina molt més interactiva que posa l’usuari al centre, a partir d’unes modificacions que milloren l’experiència i la relació amb el sistema sanitari”, ha afirmat Mas.
Amb tot, la nova versió de l’aplicació estarà disponible entre finals d’aquesta setmana i principis de la vinent, i serà necessari fer una actualització per poder accedir a les novetats. Per utilitzar l’app, cal continuar disposant del certificat digital o de la cartera digital, tal com ja era requisit abans dels canvis.