Andorra registra la nit més calorosa de l’any i iguala rècord històric de nits tropicals consecutives

La matinada entre dilluns i dimarts ha estat la més càlida de l’actual episodi de temperatures extremes. Segons dades del Servei Meteorològic, tres estacions automàtiques han registrat, durant cinc dies consecutius, mínimes superiors als 20 °C: el Roc de Sant Pere i la Comella, a Andorra la Vella, i Engolasters, a Escaldes-Engordany.
En aquest darrer punt s’han encadenat tres nits tropicals seguides, un registre que empata amb el màxim històric anotat el juny del 2019, la xifra més alta documentada fins ara al Principat. Pel que fa a les temperatures màximes, el Roc de Sant Pere va assolir 37,8 °C el 9 d’agost i la Comella, 36,8 °C l’endemà.
Les previsions apunten a un inici de descens tèrmic a partir de la tarda d’aquest dimarts, coincidint amb la possibilitat de ruixats. Malgrat això, la calor intensa persistirà al centre i al sud del territori fins dimecres. L’entrada d’aigua podria rebaixar l’actual nivell d’alerta fins a avís groc, mentre que el sector nord mantindrà valors alts.