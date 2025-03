Andorra registra enguany el cinquè hivern més càlid des del 1950 amb una anomalia de+1,8 graus

L’hivern d’aquest 2025 és el cinquè més càlid des del 1950, una dada que ha corroborat aquest dimecres Acció Climàtica, afegint que la temperatura mitjana d’aquests mesos és de 5,4 graus, amb una anomalia de +1,8 graus. Es tracta, per tant, i segons la plataforma, de la primera vegada que es donen dos hiverns consecutius amb una anomalia superior als +1,5 graus.

Val a dir que la temperatura més alta es va registrar l’1 de desembre a Aixàs, quan el valor va arribar fins als 19,6 graus, una xifra insòlita per a aquesta època de l’any. Per contra, la més baixa va ser de -13,3 graus el passat 8 de febrer a les Fonts d’Arinsal, a on en total hi ha hagut enguany 35 dies de glaçada.

Altrament, Acció Climàtica assenyala que durant els mesos d’hivern no s’han produït temperatures rècord, sinó que tant les mínimes com les màximes han estat per sobre de la normal amb continuïtat. De forma que des de l’1 de desembre i fins al 28 de febrer, un de cada tres dies la temperatura ha superat els 3 graus per sobre de la mitjana climàtica.

Gràfica amb l’anomalia de temperatures actual a l’hivern viscuda al darrer trimestre d’any.

Així mateix, també s’indica que l’hivern d’enguany ha estat sec, tant mes a mes com en conjunt. De fet, mentre que al nord del país s’han acumulat fins a 170,6 mm (a Les Salines), a la vall central només s’ha acumulat al voltant de la meitat de la precipitació normal (com ara els 72 mm al Roc de Sant Pere).

De fet, per trobar l’episodi de precipitació més significatiu de l’hivern, cal remuntar-se fins al passat 7 de desembre atenent que el gruix de neu només va registrar valors normals després de les nevades del 7 al 10 de desembre i fins Nadal. Posteriorment, els episodis de pluja i les nevades minses han sigut més freqüents.

Per acabar, un altre protagonista d’aquest hivern ha estat el vent, especialment durant el desembre i gener. De manera que l’episodi més destacat es va produir l’11 de gener, quan es van registrar ràfegues de fins a 179 km/h a les Fonts d’Arinsal. Acció Climàtica també destaca els dies previs a Nadal, quan les ràfegues també van superar els 170 km/h.

Representació visual de l’anomalia de precipitació mostrada al darrer trimestre anual.