  • El coordinador del grup de Sociologia d'Andorra Recerca i Innovació (AR+I), Joan Micó, en una compareixença als mitjans. | ANA / I.M.
Agències
Radiografia prevista al juny

Andorra Recerca i Innovació impulsa un estudi sobre l’habitatge i la integració social dels temporers al Principat

La recerca, impulsada pel grup de Sociologia, vol mesurar l’impacte social d’un col·lectiu absent del cens i cada cop més present en diversos sectors

Andorra Recerca i Innovació (AR+I) està treballant en un estudi per conèixer les condicions de vida i treball dels temporers a Andorra, amb especial atenció a l’habitatge i a les dificultats de participació política i social d’aquest col·lectiu. Així ho ha avançat el coordinador del grup de Sociologia d’AR+I, Joan Micó, en una entrevista a l’Agència de Notícies Andorrana, tot indicant que “al juny o al juliol ja tindrem el resultat”.

“Ara estem treballant amb les persones temporeres per un estudi sobre les seves condicions de vida i, sobretot, parlem també de les condicions d’habitatge. Pensem que és un tema superimportant, perquè quan parlem que són 89.000 persones, són 89.000 més els temporers que no estan al cens. Perquè estan fora”, ha afirmat Micó, tot indicant que “no es pren en compte” les condicions d’aquests treballadors en la vida quotidiana. “És un perfil molt important i cada cop ho és més. I no només de l’hivern, sinó també en altres sectors com el de construcció. Tot això s’ha d’analitzar”, ha reconegut el sociòleg.

Aquesta temporada, el Govern ha autoritzat la contractació de 4.995 temporers d’hivern, la mateixa xifra que l’any passat, amb possibilitat d’ampliar-la un 30%, la qual cosa podria portar el total de permisos fins a 6.994. El ministre Guillem Casal va explicar en roda de premsa posterior al Consell de Ministres que la quota s’ha fixat segons el consum real que van fer les empreses la temporada passada i va detallar que les autoritzacions tenen dates diferents de vigència segons el sector, per a hoteleria i neteja fins al 15 de juny de 2026, i per a les vinculades a les pistes d’esquí fins al 3 de maig de 2026.

“Aquest és el primer any [que es fa l’estudi] i el que volem és que sigui una cosa habitual”, ha assegurat Micó, tot preveient que Andorra “tendirà a donar més permisos” en “altres èpoques com ho està fent ara”.

L’estudi d’Andorra Recerca + Innovació, en col·laboració amb un estudiant de la Universitat Autònoma de Barcelona com a treball final de màster, vol complementar les dades per comprendre millor la situació dels temporers i assegurar polítiques que millorin la seva integració i la cohesió social al país.

