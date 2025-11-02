Andorra prova sensors ambientals als boscos d’Aixàs i Beixalís per detectar i prevenir incendis forestals

Els boscos d’Aixàs i Beixalís s’han convertit aquests dies en l’escenari d’una prova pilot innovadora per prevenir incendis forestals, dins el projecte transfronterer SenForFire. Aquesta iniciativa, inclosa al programa Interreg Sudoe 2021-2027, compta amb la participació d’Andorra Recerca i Innovació (AR+I) i ha desplegat una xarxa de sensors de baix cost que mesuren en temps real els paràmetres climàtics i ambientals que influeixen en el risc d’incendi.
“El motiu d’haver escollit aquestes zones és que presenten ecosistemes molt diferents: a Aixàs, un bosc mixt amb influència mediterrània, i a Beixalís, un bosc de pi negre i pi roig amb clima alpí”, explicava Oriol Travesset, coordinador de l’àrea de Sostenibilitat d’AR+I.
Els boscos d’Aixàs i Beixalís acullen una prova pionera amb sensors intel·ligents per detectar i prevenir incendis forestals en temps real
El projecte, liderat pel CSIC amb socis espanyols, francesos i andorrans, pretén demostrar que les xarxes sense fil de sensors (WSN) poden complementar la teledetecció i les estacions meteorològiques convencionals, sovint més costoses i menys precises. “Aquestes xarxes són fàcils de desplegar, escalables i permeten gestionar el risc de manera més propera al territori, implicant **municipis, comunitats locals i ciutadania”, destacava Esther Hontañón, investigadora del CSIC i líder del projecte.
Andorra se suma així a Portugal, Espanya i França en les proves experimentals que es duen a terme en diferents zones del Sud-oest europeu, amb la previsió que el projecte finalitzi el 2026.
A més, aquests dies s’han difós vídeos divulgatius que mostren el funcionament dels sensors i la seva aplicació pràctica, entre ells un dedicat específicament a la zona andorrana, disponible al web d’AR+I.
La iniciativa, que combina innovació tecnològica i conservació ambiental, marca un nou model de vigilància forestal adaptat a les necessitats de cada territori i capaç de detectar el risc d’incendis abans que esdevinguin crítics.