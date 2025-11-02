Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Tècnics de l'AR+I duent a terme la instal·lació de la xarxa de sensors de baix cost. | AR+I
El Periòdic d'Andorra
Tecnologia per protegir els boscos

Andorra prova sensors ambientals als boscos d’Aixàs i Beixalís per detectar i prevenir incendis forestals

El projecte transfronterer SenForFire utilitza xarxes de sensors de baix cost per millorar la detecció i gestió del risc

Els boscos d’Aixàs i Beixalís s’han convertit aquests dies en l’escenari d’una prova pilot innovadora per prevenir incendis forestals, dins el projecte transfronterer SenForFire. Aquesta iniciativa, inclosa al programa Interreg Sudoe 2021-2027, compta amb la participació d’Andorra Recerca i Innovació (AR+I) i ha desplegat una xarxa de sensors de baix cost que mesuren en temps real els paràmetres climàtics i ambientals que influeixen en el risc d’incendi.

“El motiu d’haver escollit aquestes zones és que presenten ecosistemes molt diferents: a Aixàs, un bosc mixt amb influència mediterrània, i a Beixalís, un bosc de pi negre i pi roig amb clima alpí”, explicava Oriol Travesset, coordinador de l’àrea de Sostenibilitat d’AR+I.

Els boscos d’Aixàs i Beixalís acullen una prova pionera amb sensors intel·ligents per detectar i prevenir incendis forestals en temps real

El projecte, liderat pel CSIC amb socis espanyols, francesos i andorrans, pretén demostrar que les xarxes sense fil de sensors (WSN) poden complementar la teledetecció i les estacions meteorològiques convencionals, sovint més costoses i menys precises. “Aquestes xarxes són fàcils de desplegar, escalables i permeten gestionar el risc de manera més propera al territori, implicant **municipis, comunitats locals i ciutadania”, destacava Esther Hontañón, investigadora del CSIC i líder del projecte.

Andorra se suma així a Portugal, Espanya i França en les proves experimentals que es duen a terme en diferents zones del Sud-oest europeu, amb la previsió que el projecte finalitzi el 2026.

A més, aquests dies s’han difós vídeos divulgatius que mostren el funcionament dels sensors i la seva aplicació pràctica, entre ells un dedicat específicament a la zona andorrana, disponible al web d’AR+I.

La iniciativa, que combina innovació tecnològica i conservació ambiental, marca un nou model de vigilància forestal adaptat a les necessitats de cada territori i capaç de detectar el risc d’incendis abans que esdevinguin crítics.

Comparteix
Notícies relacionades
Joan Plaza lamenta la falta de continuïtat del MoraBanc Andorra en la derrota a la pista del Gran Canaria
El SAAS destinarà 9,7 milions més a salaris i contractacions amb el nou conveni col·lectiu del 2026
El Festival de Titelles s’inicia amb Tumulte, un espectacle visual que reflexiona sobre la pèrdua i la transformació

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Parròquies, Societat
El Comú d’Escaldes-Engordany inicia la rehabilitació de les façanes del Prat del Roure per motius de seguretat
  • Societat
Més de 6.800 edificis al país ja disposen de qualificació energètica, segons l’Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic
  • Parròquies, Societat
La Castanyada popular omple la plaça del Telecabina de Canillo amb música, activitats familiars i un ambient festiu
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
Andorra prova sensors ambientals als boscos d’Aixàs i Beixalís per detectar i prevenir incendis forestals
  • Cultura, Parròquies
El Festival de Titelles s’inicia amb Tumulte, un espectacle visual que reflexiona sobre la pèrdua i la transformació
  • Parròquies, Societat
El Comú d’Escaldes-Engordany inicia la rehabilitació de les façanes del Prat del Roure per motius de seguretat
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu