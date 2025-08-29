El Principat podria tornar a acollir La Vuelta l’any vinent: “Hi ha predisposició de les dues parts perquè sigui així”

La possibilitat que La Vuelta ciclista a Espanya torni a passar per Andorra d’aquí a dos anys és cada vegada més real. Així ho ha deixat entreveure el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, qui ha destacat que “hi ha predisposició de les dues parts perquè pugui ser així. Les converses estan en una fase molt avançada”. La iniciativa s’ha començat a treballar després de confirmar-se que el Tour de França no inclouria el país en el seu recorregut, i s’estudia que la tornada de la ronda espanyola pugui situar-se en una etapa més avançada, i no en les primeres jornades com ha passat enguany.
Tant Torres com el director de La Vuelta, Javier Guillén, han valorat molt positivament el pas de la competició per Andorra després de sis anys d’absència. Segons han coincidit, el balanç ha estat “extraordinari”. El ministre ha remarcat que “sempre que venen esdeveniments d’aquestes característiques, la tensió és alta i la preparació és màxima. S’ha fet molta preparació amb mobilitat, els serveis d’ordre, la policia, els serveis de circulació comunals i el COEX“. A més, ha subratllat que “va ser una jornada fantàstica amb moltíssima gent al llarg de tot el recorregut i això ens fa estar molt més contents”.
El ciclisme, a més, continua sent un pol d’atracció al país. El guanyador de la sisena etapa amb final a la Caubella va ser l’australià resident a Andorra Jay Vine, qui va saber treure profit del seu coneixement de les carreteres del Principat per adjudicar-se la victòria. Aquesta relació estreta entre Andorra i el ciclisme reforça la possibilitat que La Vuelta torni amb una periodicitat bianual. Torres, de fet, ha recordat que la idea d’una etapa completament dins del territori andorrà “s’està plantejant aquesta possibilitat i s’està treballant de manera molt seriosa”.