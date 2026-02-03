Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Un nou edifici aixecant-se a la vall central. | Marvin Arquíñigo
Augment poblacional

Andorra podria superar els 112.000 habitants el 2040, amb un creixement demogràfic que s’enfilaria fins al 28,5%

Les projeccions apunten a un augment de fins a 25.000 residents en només quinze anys, amb gairebé 11.400 persones més majors de 65 anys

La població d’Andorra creixerà de manera significativa durant els pròxims quinze anys. Segons les projeccions de població per al període 2025-2040 publicades aquest dimarts pel departament d’Estadística, l’increment se situarà entre el 18,6% i el 28,5%. En termes absoluts, això implica passar dels 87.325 residents estimats a 1 de gener del 2025 a una forquilla d’entre 103.604 habitants en l’escenari baix i 112.221 en l’escenari alt l’any 2040. L’escenari central fixa la població resident en 107.933 persones a l’horitzó del 2040.

L’informe també contempla escenaris alternatius. En absència total de fluxos migratoris, la població es reduiria fins als 85.311 habitants. En canvi, un escenari amb els valors demogràfics constants del 2024 —natalitat, mortalitat, immigració i emigració— projecta un creixement fins als 118.007 residents en quinze anys.

El col·lectiu de més de 65 anys registrarà un increment notable, amb entre 9.796 i 11.375 persones més

Aquest augment poblacional anirà acompanyat d’un envelliment progressiu de l’estructura demogràfica. El pes relatiu de la població menor de 15 anys disminuirà en tots els escenaris, tot i que en els escenaris alt i constant augmentarà en termes absoluts. La població d’entre 15 i 64 anys creixerà en tots els casos, excepte en l’escenari de migració zero, mentre que el col·lectiu de més de 65 anys registrarà un increment notable, amb entre 9.796 i 11.375 persones més, tant en valors absoluts com relatius.

Pel que fa a la immigració, l’escenari central preveu una reducció gradual del nombre d’entrades, que passaria de 4.591 persones el 2024 a unes 3.600 el 2040. L’escenari baix mostra una davallada més pronunciada des de l’inici del període, mentre que l’escenari alt presenta un descens més moderat i recupera, a l’horitzó de la projecció, valors similars als del 2022.

El document apunta a una millora de l’esperança de vida, que augmentaria 2,3 anys en els homes i 1,6 en les dones

Finalment, el document apunta a una millora de l’esperança de vida, que augmentaria 2,3 anys en els homes i 1,6 en les dones, fins a situar-se en 83,2 i 87,9 anys, respectivament. En paral·lel, la fecunditat també experimentaria una lleu recuperació, amb un nombre mitjà de fills per dona que passaria de 0,85 el 2024 a 1,10 l’any 2040.

La població resident al Principat augmenta i ja arriba fins a les 89.058 persones a tancament de l’any 2025

