Trobada internacional amb ciutats iberoamericanes

Andorra la Vella participa en l’11è Comitè de Desenvolupament Econòmic de la UCCI a Cadis

La trobada busca impulsar estratègies locals per al desenvolupament econòmic sostenible a través de la innovació i el turisme

El Comú d’Andorra la Vella participa aquesta setmana a l’11è Comitè de Desenvolupament Econòmic de la Unió de Ciutats Capitals Iberoamericanes (UCCI), que té lloc a Cadis (Espanya) del 9 a l’11 d’abril. La delegació de la capital andorrana està formada pel cònsol major, Sergi González, i pel conseller de Transformació Digital i Sostenibilitat, i d’Habitatge, Marc Torrent.

Durant la jornada de dijous, Torrent ha intervingut com a ponent en l’eix temàtic “Emprenedoria per a dinamitzar els entorns urbans: la nova generació d’emprenedors de cara al desenvolupament sostenible”, al costat de representants de ciutats com Cadis, Bogotà i Brasília. En la seva intervenció, ha presentat les iniciatives del Comú en àmbits com l’urbanisme, la sostenibilitat i la innovació, destacant la revisió del Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial (POUP) i el full de ruta en matèria de creixement empresarial sostenible.

Després de la ponència, s’ha celebrat un diàleg obert entre les ciutats participants per compartir experiències i bones pràctiques, així com per abordar dubtes sobre l’aplicació de diferents estratègies a nivell local.

Aquest divendres, el cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, intervindrà en el diàleg polític d’alt nivell juntament amb l’alcalde de Cadis i vicepresident de la UCCI de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Innovació, Bruno García León. La sessió estarà centrada en les estratègies locals per dinamitzar l’economia a través de la innovació, el turisme i la cooperació. L’acte serà moderat per la secretària general de la UCCI, Almudena Maíllo de la Vall.

El comitè compta amb la participació de representants de divuit ciutats iberoamericanes, entre les quals es troben Madrid, Guatemala, Rio de Janeiro, Santiago, São Paulo, l’Havana, la Paz i Santo Domingo.