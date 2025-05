Medi ambient

Andorra la Vella inverteix més de 100.000 euros en un filtre per l’arsènic al dipòsit de la Birena

Les previsions de la corporació de la capital és que cap a finals del mes de maig o principis de juny es procedeixi al canvi

El Comú d’Andorra la Vella invertirà 108.802 euros en la substitució del filtre de l’aigua del dipòsit de la Birena. El medi filtrant que s’hi instal·larà és una mena de sorra que conté òxid de ferro, el qual permet l’absorció d’arsènic de l’aigua per convertir-la en aigua potable. Aquest, segons han informat, va esgotant-se de manera directament proporcional a la quantitat d’aigua que es filtra, per la qual cosa cada any o any i mig s’ha de canviar per complir amb la legalitat que estableix el Govern i garantir la qualitat de l’aigua filtrada.

L’edicte a través del qual s’ha fet l’adjudicació del filtre serveix per fer la comanda d’aquest material (que és costós) a l’empresa adjudicatària (Ecotècnic), i les previsions de la corporació és que cap a finals de maig o principis del mes de juny es canviarà aquest medi filtrant.

Cal recordar que l’any 2016 ja es va instal·lar un sistema per tractar el nivell d’arsènic de l’aigua amb un cost de prop de 600.000 euros, amb l’objectiu de cenyir-se als nivells que determina l’OMS, després d’haver detectat, en les analítiques, la presència d’aquest compost.