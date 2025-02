Andorra la Vella destina 40.000 euros en subvencions per a entitats sense ànim de lucre

El Comú d’Andorra la Vella ha presentat aquest dilluns a les entitats i associacions sense ànim de lucre de la parròquia un nou paquet de subvencions per tal que puguin desenvolupar els seus projectes. La cònsol menor, Olalla Losada, ha recordat que fins ara no es disposava d’una subvenció específica per a aquesta tipologia d’entitats més enllà de les ajudes directes, per la qual cosa s’ha decidit crear un nou paquet i amb les seves pròpies bases i reglament.

En total s’ha previst una partida de 40.000 euros, tot i que la corporació pot estudiar ampliar-la en funció de les sol·licituds que es rebin. “Moltes vegades les ajudes que ens demanen són molt petites, però fan que aquella entitat pugui celebrar el seu acte. Són petites accions que ajuden que cada vegada es puguin fer més projectes“, ha indicat.

Així, les entitats i associacions que estiguin interessades podran enviar les seves sol·licituds a partir d’aquest 19 de febrer, un cop surti publicat al BOPA, i el termini estarà obert fins al pròxim 20 de març. La resolució de les subvencions atorgades es donarà a conèixer el 20 de maig. Només s’hi poden acollir aquelles entitats inscrites en el registre comunal que desenvolupin els seus projectes a Andorra la Vella.

La cònsol menor també ha reconegut que fins a l’actualitat la corporació comunal només disposava de subvencions esportives i culturals, i durant el darrer any “ens vam trobar que les entitats i associacions que promouen projectes per fer comunitat o projectes de teixit social es quedaven una mica al marge d’aquestes subvencions”, més enllà de les ajudes directes o patrocinis que es poguessin fer i, per aquest motiu, s’ha decidit presentar aquesta nova proposta.

Losada també s’ha mostrat convençuda que aquesta acció arribarà a un nombre més elevat d’entitats, ja que fins ara “només hi havia algunes associacions que ho demanaven perquè ja ho coneixien o perquè sabien que el Comú, històricament, està al costat de les associacions, però moltes altres, sobretot les que s’han fet noves, no coneixien com funcionaven aquestes ajudes”.

La cònsol menor ha assegurat que Andorra la Vella compta actualment amb unes 375 entitats i associacions, de les quals una cinquantena es dediquen a projectes socials. Finalment, ha assenyalat que la trobada d’aquest dilluns també servit perquè els representants de les associacions i entitats puguin crear sinergies.