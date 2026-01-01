Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
Habitatge regulat a la capital

Andorra la Vella convoca un nou concurs per impulsar habitatge de lloguer regulat a Terra Vella

El comú aposta per un procediment negociat amb publicitat després que el primer concurs quedés desert per incompliment dels requisits

El Comú d’Andorra la Vella ha convocat un concurs nacional, mitjançant procediment negociat amb publicitat, per desenvolupar el projecte d’habitatge de lloguer a preu regulat a Terra Vella. La decisió arriba després que el primer concurs per a la concessió quedés desert, en no complir els requisits la proposta presentada.

El cònsol major, Sergi González, i el conseller de Transformació Digital i Noves Tecnologies, i d’Habitatge, Marc Torrent, han explicat que la corporació manté la col·laboració publicoprivada com a via per donar resposta a la situació de l’habitatge. González ha assenyalat que el comú continua apostant per aquesta fórmula amb la implicació de tots els agents.

El projecte preveu entre 40 i 50 pisos amb un model de gestió mixt i preus màxims establerts

Durant els darrers mesos, segons ha detallat Torrent, s’han mantingut converses amb diverses empreses interessades, fet que ha permès ajustar alguns aspectes del plec de bases amb l’objectiu de reforçar la seguretat jurídica i financera del projecte. En aquest marc, el comú garantirà el cobrament dels lloguers dels habitatges que gestioni directament, mentre que els pisos sota gestió del concessionari es regiran per les condicions habituals del mercat.

La proposta contempla la construcció d’entre 40 i 50 habitatges de lloguer a preu regulat. Els preus màxims previstos poden arribar fins als 825 euros mensuals per als pisos de dos dormitoris i fins als 1.000 euros en el cas dels habitatges de tres dormitoris. El sistema de gestió serà mixt, amb una part dels pisos sota gestió directa comunal i la resta a càrrec del concessionari.

La concessió tindrà una durada màxima de 50 anys i, un cop finalitzat aquest període, l’edifici passarà a ser propietat del comú. El projecte s’ubicarà en una parcel·la de titularitat comunal adquirida l’any 2015, situada davant del Jovial. El termini per presentar ofertes finalitza el 27 de març del 2026.

