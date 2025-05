Compromís i creativitat local

Andorra la Vella amplia el Gran Premi Andròmines amb noves propostes per fomentar la implicació ciutadana

L’edició d’enguany inclourà equips d’associacions i treballadors públics, tallers preparatoris i suport en materials per part de la corporació comunal

Un cop recollida l’experiència de la primera edició del gran premi Andròmines, el Comú d’Andorra la Vella ha decidit impulsar un seguit de “coses per millorar” aquest esdeveniment, el qual es consolida dins el programa de la Festa Major. Una de les modificacions té a veure amb el dia que se celebrarà, el divendres, primer dia de festa. A més, s’ha canviat l’hora per evitar la calor i tindrà lloc a les 20.00 hores. A més, s’han inclòs dues noves categories, una per a associacions i una altra per a treballadors de la corporació comunal.

Així ho han explicat el cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, i el cap d’àrea del Bici Lab Andorra, Eduard Tarrés, en la presentació de la nova edició, la qual iniciarà les inscripcions el dia 3 de juny. L’objectiu, superar els 13 equips que hi van prendre part l’any passat. Tal com ha comentat González, l’any passat van quedar “sorpresos de la gent que hi va assistir i també de la participació” i s’ha volgut prendre nota de l’experiència per incorporar algunes modificacions, amb les quals s’espera que es pugui augmentar el volum d’inscrits.

D’aquesta manera, s’elimina la categoria per als més petits, ja que l’any passat no hi va haver prou participació. Així, n’hi haurà quatre, una per als menors d’11 a 17 anys; una altra per a majors d’edat o famílies; una altra per a associacions, i una quarta per a treballadors del Comú, ja que, tal com ha detallat Tarrés, l’any passat hi van mostrar interès. Els premis en les tres primeres categories seran de 650, 250 i 100 euros, per als tres primers classificats, mentre que els treballadors de la corporació rebran com a únic premi un val. El cònsol major ha destacat la participació per part dels empleats públics, ja que això fomenta “el sentiment de pertinença” i de “formar equip”.

González ha incidit en el fet que a banda de les millores introduïdes es manté la ubicació, al carrer Terra Vella, perquè hi ha espai suficient i compta amb el pendent adequat. A més, es manté la filosofia de l’esdeveniment, de “treball comú intergeneracional i sostenibilitat”. Finalment, i qüestionat sobre si l’acte coincidirà amb el pregó, González ha destacat que l’any passat va funcionar molt bé el dissabte i que encara s’està avaluant quan es farà.

Per fomentar la participació, la corporació comunal posarà a disposició dels participants materials per fer les andròmines i també eines i un tallerista tots els dijous del mes de juliol entre les 19.00 i les 22.00 hores, segons ha destacat Tarrés. Les inscripcions estaran obertes fins al 31 de juliol.