  • La drepanocitosi és la malaltia genètica més estesa globalment i té una incidència elevada al continent africà. | Marvin Arquíñigo
Cooperació sanitària internacional reforçada

El Principat i Mònaco impulsen amb l’OMS un projecte de detecció de la drepanocitosi en infants de Mauritània

El programa destina 170.000 euros fins al 2026 per reforçar el diagnòstic, el seguiment clínic i l’atenció mèdica dels infants afectats al territori

El Govern ha aprovat la signatura d’un acord bilateral amb l’Organització Mundial de la Salut per implementar a Mauritània un projecte orientat a estudiar la prevalença de les hemoglobines S i C en infants d’1 a 24 mesos, amb l’objectiu de millorar la detecció i el tractament de la drepanocitosi. L’actuació es desenvolupa conjuntament amb l’Agència de Cooperació de Mònaco.

A través d’aquest acord, Andorra i Mònaco aportaran un finançament total de 170.000 euros durant els anys 2025 i 2026 per reforçar el diagnòstic, el seguiment clínic i l’atenció mèdica dels infants afectats. La contribució andorrana serà de 70.000 euros, mentre que la part monegasca ascendirà a 100.000 euros.

La iniciativa dona continuïtat a la col·laboració en cooperació al desenvolupament que Andorra i Mònaco mantenen des del 2009 i que, el 2020, ja va permetre impulsar un projecte a Mali per descentralitzar l’atenció de la malaltia en zones rurals. Davant les dificultats polítiques al país malià, l’experiència es trasllada ara a Mauritània, on Mònaco ja impulsa actuacions en aquest àmbit.

La iniciativa inclou proves a 13.000 infants, la creació d’una base de dades nacional i accions de formació i sensibilització per reforçar la detecció i l’atenció pediàtrica especialitzada

La drepanocitosi és la malaltia genètica més estesa globalment i té una incidència elevada al continent africà. Es tracta d’una patologia dolorosa i potencialment mortal, sovint poc detectada i insuficientment tractada. Les estimacions apunten que més de 43 milions de persones són portadores del gen causant i que, cada any, 400.000 nadons moren a l’Àfrica per les complicacions associades.

El projecte acordat amb l’OMS i el ministeri de Salut de Mauritània té com a eix principal la recollida sistemàtica de dades i la creació d’una base de dades nacional sobre els naixements, així com el seguiment dels casos detectats. Aquesta estructura permetrà planificar accions de prevenció, detecció precoç i atenció mèdica més adequades.

Pel que fa a la contribució andorrana, es preveu la realització de proves a 13.000 infants en quinze centres de salut, amb aproximadament 15.000 deteccions a càrrec de 32 agents sanitaris. Paral·lelament, el programa contempla la formació de personal mèdic i sanitari i diverses activitats de sensibilització adreçades a la població per millorar el coneixement de la malaltia i afavorir el diagnòstic primerenc.

