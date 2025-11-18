El Principat i Mònaco impulsen amb l’OMS un projecte de detecció de la drepanocitosi en infants de Mauritània

El Govern ha aprovat la signatura d’un acord bilateral amb l’Organització Mundial de la Salut per implementar a Mauritània un projecte orientat a estudiar la prevalença de les hemoglobines S i C en infants d’1 a 24 mesos, amb l’objectiu de millorar la detecció i el tractament de la drepanocitosi. L’actuació es desenvolupa conjuntament amb l’Agència de Cooperació de Mònaco.
A través d’aquest acord, Andorra i Mònaco aportaran un finançament total de 170.000 euros durant els anys 2025 i 2026 per reforçar el diagnòstic, el seguiment clínic i l’atenció mèdica dels infants afectats. La contribució andorrana serà de 70.000 euros, mentre que la part monegasca ascendirà a 100.000 euros.
La iniciativa dona continuïtat a la col·laboració en cooperació al desenvolupament que Andorra i Mònaco mantenen des del 2009 i que, el 2020, ja va permetre impulsar un projecte a Mali per descentralitzar l’atenció de la malaltia en zones rurals. Davant les dificultats polítiques al país malià, l’experiència es trasllada ara a Mauritània, on Mònaco ja impulsa actuacions en aquest àmbit.
La iniciativa inclou proves a 13.000 infants, la creació d’una base de dades nacional i accions de formació i sensibilització per reforçar la detecció i l’atenció pediàtrica especialitzada
La drepanocitosi és la malaltia genètica més estesa globalment i té una incidència elevada al continent africà. Es tracta d’una patologia dolorosa i potencialment mortal, sovint poc detectada i insuficientment tractada. Les estimacions apunten que més de 43 milions de persones són portadores del gen causant i que, cada any, 400.000 nadons moren a l’Àfrica per les complicacions associades.
El projecte acordat amb l’OMS i el ministeri de Salut de Mauritània té com a eix principal la recollida sistemàtica de dades i la creació d’una base de dades nacional sobre els naixements, així com el seguiment dels casos detectats. Aquesta estructura permetrà planificar accions de prevenció, detecció precoç i atenció mèdica més adequades.
Pel que fa a la contribució andorrana, es preveu la realització de proves a 13.000 infants en quinze centres de salut, amb aproximadament 15.000 deteccions a càrrec de 32 agents sanitaris. Paral·lelament, el programa contempla la formació de personal mèdic i sanitari i diverses activitats de sensibilització adreçades a la població per millorar el coneixement de la malaltia i afavorir el diagnòstic primerenc.