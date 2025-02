Andorra fixa l’objectiu de reduir un 63% les emissions de gasos d’efecte hivernacle abans del 2035

Llum verda a la nova Contribució Determinada a nivell Nacional (NDC). Impulsada per la secretaria d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat , l’objectiu del document és reforçar l’acció climàtica, així com establir des de l’ens governamental un nou compromís per reduir les emissions del país.

La nova NDC fixa un objectiu de reducció d’emissions globals netes del 63% per al 2035 en comparació amb els nivells de 2005, any en què es va assolir el màxim històric d’emissions al país. Segons les dades més recents de 2023, Andorra ha aconseguit fins ara una reducció del 39%. Aquest compromís s’afegeix als objectius establerts anteriorment: una reducció del 45% per al 2030 i la neutralitat de carboni per al 2050.

Segons ha explicat el secretari d’Estat, David Forné, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, “aquest nou compromís reafirma la voluntat d’Andorra de contribuir a l’acció climàtica global i limitar l’escalfament global a 1,5 °C”, tot destacant l’impacte de les recents anomalies climàtiques i diverses nits tropicals registrades als Pirineus durant el 2023 i el 2024. Per altra banda, ha indicat que el document, el qual es remet cada cinc anys segons els Acords de París, serà enviat a la comunitat internacional en el marc del Conveni de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic.

Per assolir aquests objectius, el Govern impulsarà mesures legals i financeres, en gran part a través de la Llei d’impuls i de transició energètica i del canvi climàtic. Aquesta legislació estableix les bases per reduir les emissions i prioritza quatre sectors clau: energia, turisme, salut i agricultura. Entre les accions destacades, s’inclouen el Programa Renova, que ha concedit prop de 2.700 ajuts per a la rehabilitació i millora de l’eficiència energètica dels edificis en els darrers 13 anys, i el Pla Engega, que fomenta l’ús del vehicle elèctric i la gratuïtat del transport públic.