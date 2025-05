Gestió de la biodiversitat

Andorra estudia a Astúries com compatibilitzar la presència de l’os bru amb l’activitat ramadera

Casal encapçala una visita institucional a la serralada cantàbrica per conèixer models de conservació i col·laboració interterritorial

El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha liderat aquesta setmana una visita institucional a la serralada cantàbrica per aprofundir en la gestió de la biodiversitat i la convivència amb l’os bru, en el marc de les polítiques andorranes de conservació de la fauna salvatge i dels espais naturals.

Durant l’estada, la delegació andorrana ha visitat el Parc Natural de Somiedo, una reserva de la biosfera reconeguda per la Unesco, per estudiar les estratègies de conservació i el seu encaix amb activitats econòmiques com la ramaderia extensiva i el turisme rural. El territori, que es va declarar parc natural als anys vuitanta, abasta més de 290 quilòmetres quadrats i constitueix un referent en gestió ambiental sostenible.

La comitiva també s’ha reunit amb diversos representants institucionals i experts en biodiversitat. Entre ells, l’alcalde de Somiedo, Belarmino Fernández, i el director del parc, Luis Fernando Alonso, qui ha exposat les línies mestres de la gestió territorial. També hi han participat David Villar, director general de Custòdia del Territori del Govern del Principat d’Astúries, i Marcos Da Rocha, director de Planificació Agrària.

En el decurs de la trobada, Casal ha detallat l’objectiu del Govern d’Andorra de protegir un 30% del territori abans del 2030 i s’ha obert la porta a col·laboracions entre territoris amb realitats similars per compartir bones pràctiques en gestió de l’espai natural i protecció de la fauna.

La delegació s’ha desplaçat igualment a Villablino, a la Comunitat de Castella i Lleó, on s’han entrevistat amb l’alcalde, Mario Rivas, per conèixer el model de gestió territorial vinculat a la presència de l’os bru en aquesta àrea.

A banda de les reunions institucionals, la visita ha inclòs una jornada de treball sobre el terreny amb Guillermo Palomero, president de la Fundación Oso Pardo, entitat de referència en el seguiment científic de l’espècie i en la mediació social per facilitar la convivència amb els ramaders. La Fundació també col·labora amb Andorra en accions de formació i sensibilització com el vídeo informatiu per a la ciutadania en cas de trobada amb un os.

L’expedició andorrana ha estat integrada, a més del ministre Casal, pel director del cos de banders, Ferran Teixidó; la directora del departament de Medi Ambient i Sostenibilitat, Sílvia Ferrer, i un equip tècnic del mateix departament. La visita s’inscriu en la voluntat del Govern de continuar desenvolupant iniciatives com el Reglament de compensació per danys causats per espècies protegides i els sistemes de geolocalització per al bestiar, en fase pilot.