  • Fotografia publicada per VisualMeteo que mostra l’ambient gèlid d’aquest dimecres al matí. | VisualMeteo
El Periòdic d'Andorra
Temperatures encara negatives

Andorra es desperta amb el matí més fred dels darrers cinc anys, amb mínimes que baixen fins als -11,3 graus

El Servei Meteorològic indica que el pas d’un front al llarg del vespre i la nit deixarà precipitacions febles a l’extrem nord, així com un repunt del vent

Andorra ha registrat aquest dimecres el matí més fred dels darrers cinc anys, segons ha informat VisualMeteo a través de les xarxes socials. D’acord amb les dades publicades, no es produïen temperatures tan baixes des de l’11 de gener del 2021.

Les mínimes més destacades s’han mesurat en diversos punts del territori. La temperatura més baixa s’ha registrat als Plans, amb –11,3 graus, seguida de la Cortinada, amb –9,9 graus, i de Rubió, amb –9,4 graus. També s’han assolit valors de –7,8 graus a Certés, –7,4 graus a Encamp, –6,7 graus a Escaldes Sa Calma i –5,2 graus al centre d’Escaldes-Engordany.

Segons ha informat el Servei Meteorològic, les temperatures continuen sent negatives a tot el país malgrat la presència del sol durant el matí. L’organisme també ha indicat que el pas d’un front al llarg del vespre i la nit deixarà precipitacions febles a l’extrem nord del territori, així com un repunt del vent.

