Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa

Andorra es converteix en seu del Model OSCE i acull joves d’arreu del món en una simulació diplomàtica internacional

La UdA acull per primera vegada aquesta iniciativa, centrada en la formació en diplomàcia, negociació i resolució de conflictes

Andorra acull per primera vegada el ‘Model OSCE’, una iniciativa educativa impulsada per l’Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE) que té per objectiu fomentar el diàleg i el desenvolupament de competències diplomàtiques entre joves dels estats participants de l’organisme. L’activitat, que arriba enguany a la tercera edició, s’ha iniciat aquest dilluns a la Universitat d’Andorra (UdA) i s’allargarà durant tres dies.

El programa inclou formació en diplomàcia, habilitats de negociació i resolució de conflictes. Els participants representen un estat membre de l’OSCE o altres agents pertinents en una simulació d’una sessió del Consell Permanent de l’organització. A més, realitzen seminaris pràctics centrats en temes com l’agenda de Joventut i Seguretat de l’OSCE, la igualtat de gènere, les prioritats de la Presidència en Exercici de Finlàndia i les funcions diplomàtiques.

La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha estat l’encarregada d’obrir l’acte. Ha donat la benvinguda als 25 participants, dels quals 15 són d’Andorra –incloent-hi quatre estudiants de l’UdA–, i la resta provenen d’altres països com els Estats Units, el Marroc i el Japó. Tor ha recordat que Andorra és membre de l’OSCE des del 1996 i ha afirmat que el país està “especialment compromès amb la pau”. En aquest sentit, ha declarat: “Condemnem enèrgicament la guerra a Ucraïna i l’impacte que està tenint, també, sobre els col·lectius més vulnerables”.

El rector de la Universitat d’Andorra, Juli Minoves, ha celebrat que l’UdA pugui acollir aquest projecte. “És un honor donar suport a un esdeveniment d’aquestes dimensions, ja que, com a institució acadèmica, estem totalment compromesos en la promoció d’espais per al diàleg, el pensament crític i la col·laboració internacional”, ha expressat. Minoves ha recordat també la seva experiència com a ministre d’Afers Exteriors l’any 2004, quan va presidir el Forum for Security and Cooperation (FSC) de l’OSCE, desitjant als participants que visquin una experiència enriquidora i que puguin desenvolupar competències útils davant els reptes actuals.

Per part de l’organització, la responsable sènior de cooperació externa de l’OSCE, Gorica Atansova-Gjorevska, ha posat en valor l’acollida de l’esdeveniment i el seu interès creixent. “Hem rebut un nombre rècord de sol·licituds per participar en aquesta edició”, ha afirmat. També ha destacat el valor estratègic de la implicació dels joves: “És fonamental incloure els joves en les agendes de la pau i de la seguretat per construir visions de futur més sostenibles i societats més resilients i pacífiques”, ha conclòs.