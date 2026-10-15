Finances preveu tancar el 2026 amb 10 milions d’euros de superàvit tot i haver pressupostat un dèficit de gairebé 40

Govern preveu tancar el 2026 amb un superàvit d’uns 10 milions d’euros, malgrat que el pressupost inicial contemplava un dèficit de 39,76 milions. Així ho ha exposat el ministre de Finances, Ramon Lladós, durant la compareixença davant la Comissió de Finances i Pressupost del Consell General, en la qual ha defensat la solidesa dels comptes públics i ha recordat que els darrers exercicis també s’han tancat amb resultats positius: 23 milions el 2023, 46 milions el 2024 i 88 milions el 2025.
En aquest sentit, el mandatari ha reivindicat la prudència a l’hora d’elaborar les previsions pressupostàries i ha defensat que és preferible mantenir estimacions conservadores per evitar comprometre recursos futurs. «Si en algun cas tinc algun dubte de ser un pèl massa optimista, potser tiro pel costat conservador», ha manifestat el ministre, qui ha relacionat la millora dels resultats amb l’evolució favorable de la recaptació i de l’activitat econòmica.
Precisament, els ingressos fiscals continuaran augmentant el 2027, amb una previsió de 300,48 milions d’euros procedents dels impostos directes, un 17% més que els pressupostats per al 2026, i 387,06 milions dels indirectes, amb un increment del 6%. Entre les principals figures tributàries destaquen l’impost sobre societats, amb una previsió de 182,76 milions, i l’IRPF, el qual arribaria als 99,37 milions. Segons Lladós, aquesta evolució respon al creixement econòmic i a un major pes de la imposició directa, sense necessitat d’incrementar de manera generalitzada els principals tipus impositius.
Tanmateix, l’increment dels ingressos coincideix amb un encariment considerable del finançament públic, ja que les despeses financeres passaran dels 16,77 milions pressupostats per al 2026 als 29,95 milions previstos per al 2027, un augment del 79%. El titular de Finances ha atribuït aquesta variació a la renovació d’operacions de deute en un context de tipus d’interès més elevats, tot i defensar que la confiança dels inversors internacionals en Andorra ha millorat i que la prima de risc del país s’ha reduït.
Així, aquest augment del cost financer es produeix en un context en què la despesa corrent també creixerà un 13%, fins als 690,34 milions d’euros, mentre que les despeses de personal s’incrementaran un 8%, fins als 199,67 milions. D’aquesta manera, malgrat l’evolució favorable de la recaptació que destaca l’Executiu, el pressupost del 2027 reflecteix també un increment de les obligacions de despesa, fet que manté sobre la taula el debat sobre la sostenibilitat dels comptes públics i la capacitat de transformar el creixement dels ingressos en una millora efectiva dels serveis i de les condicions de vida de la població.
Pel que fa a l’endeutament, Lladós ha destacat que el deute públic ha passat del 46,3% del PIB el 2021 al 29,4% el 2025, amb una previsió de situar-se al voltant del 28% a finals del 2026, o «inclús lleugerament inferior». No obstant això, aquesta reducció percentual no implica necessàriament una disminució equivalent de l’import nominal del deute, el qual el mateix ministre ha situat al voltant dels 1.150 milions d’euros. En aquesta línia, ha atribuït la millora de la posició financera del Principat a l'»estabilitat, creixement de l’economia i rigor en les finances públiques», tot defensant que la reducció del pes del deute és compatible amb el manteniment de les inversions i dels serveis públics.