‘Andorra és Bella’ neix amb l’objectiu de convertir el Principat en un referent internacional de la bellesa i la cosmètica

Neix ‘Andorra és Bella’, la cita que busca convertir-se en un punt de referència dins del sector cosmètic i de la bellesa per convertir el Principat en una destinació internacional vinculada a la perfumeria, la cura personal i el benestar, entre altres àmbits. El cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, ha destacat el pes del sector al país i el potencial per convertir el Principat en una beauty destination: «Actualment hi ha 204 negocis d’aquest sector a Andorra la Vella. Per tant, és un dels sectors que mou molta gent, mou molts diners, i jo crec que és un sector pioner. Crec que és una aposta claríssima, perquè tenim una història, perquè tenim molts anys i molts emprenedors i empresaris que han fet molt per aquest sector».
Per altra banda, el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha declarat que «la bellesa i la cosmètica han esdevingut un dels pols d’atracció més importants. De fet, el 40% de les persones que venen aquí a Andorra són turistes, és a dir, són gent que pernocta, però el 93% d’aquesta gent fa compres aquí a Andorra». Tant Torres com González, però, han remarcat que «el projecte no es vol limitar a Andorra la Vella», ja que hi ha la voluntat d’incorporar-lo progressivament a les altres parròquies. A més, en aquesta primera edició, «hem fixat un objectiu que és apropar-nos als 100 participants i ara mateix tenim uns 40 inscrits i més de 200 interessats», tot i que també s’ha deixat clar que la voluntat, de cara al futur, és arribar als 500 participants.
«La bellesa i la cosmètica han esdevingut un dels pols d’atracció més importants» – Jordi Torres
‘Andorra és Bella’ se celebrarà aquest octubre entre els dies 15 i 18, comptant amb el seu principal acte, el ‘Beauty Congress’, el primer dia. Altrament, al llarg de les jornades els assistents podran gaudir de diferents activitats, com assessoraments de maquillatge, tallers de cosmètica i perfumeria, diagnòstics personalitzats de la pell i fins i tot tallers de creació de perfums, entre altres. A part de les activitats, també es comptarà amb la participació de 19 ponents que abordaran temes com la innovació, les noves experiències de compra, la tecnologia i la intel·ligència artificial, la digitalització, les xarxes socials, els influencers i el valor de les marques.
Cal destacar que aquesta primera edició compta, segons Torres, amb un pressupost que oscil·la entre els 80.000 i els 90.000 euros, mentre que Andorra Turisme aportarà suport econòmic i de comunicació assumint un 25% del total. Així, la jornada busca servir com a base per a les següents edicions, ja que es preveu que tingui continuïtat de cara a maig del 2027, quan es vol celebrar la Setmana dels Sentits, i també reforçar l’eix comercial central del país.